Atento a las PASO, el Merval atraviesa la rueda con menor volumen del año

La incertidumbre que genera entre los inversores el resultado de las PASO del próximo domingo golpea de lleno al Merval, que pasada la media rueda atraviesa la jornada con menor volumen de operaciones en lo que va del año.

El total negociado en acciones asciende 108.928.272 pesos, con un balance de 49 papeles en baja, 20 en alza, y 9 sin registrar cambios en su cotización.

Dentro del panel líder de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, que gana 1,25 por ciento, hasta los 21.187,30 puntos a media sesión, las alzas más importantes las registran Transener (4,27%), YPF (4,21%), y Agrometal (4,01%).

“Ya pasaron las 14 y sólo se llevan negociados poco más de 100 millones, no hay casi operaciones”, precisó un operador de la city porteña.

¿Qué pasa con los títulos públicos?

Entre los bonos, el Descuento en dólares retrocede 0,40%, el Descuento en pesos resta 0,18%, el Par en dólares gana 0,17%, el Par en pesos baja 0,27%, el PR13 se contrae 0,13%, y el PR15 suma 0,06%.

Entre los cupones atados al crecimiento del PBI, el TVPA (en dólares ley argentina) cae 0,94% ($ 158).

¿Qué pasa con los ADRs?

La mayoría de las firmas argentinas que cotizan en Wall Street se mueve en terreno negativo a media sesión.

En ese contexto, los papeles de TGS caen 2,04%, a 14,88 dólares cada uno, y lideran las bajas.

Los otros ajustes más importantes los registran los ADRs de Globant (-2,01%, u$s 42,50), Telecom Argentina (-1,71%, u$s 27,28), y Ternium (-1,36%, u$s 29,68).