Randazzo: "Cristina está más vigente que nunca por los fracasos de Macri"

El precandidato bonaerense a senador nacional por Cumplir, Florencio Randazzo (Frente Justicialista), dijo hoy que Cristina Fernández de Kirchner "está más vigente que nunca por los fracasos de (el presidente Mauricio) Macri" en respuesta a las declaraciones del mandatario que responsabilizó al peronismo por no haber "podido lograr otro protagonismo" que el de la ex presidenta.

"La vigencia de Cristina está dada, por un lado, por entender que hay cuestiones que se han hecho bien durante un tiempo y fueron reconocidas por diversos sectores; pero, por otra parte, se explica por los fracasos de Macri; no tengan ninguna duda de eso y la solución a esos fracasos que se han dado en estos 18 meses de Macri no encuentran solución en volver al pasado de Cristina, me parece que es un error eso. Cristina está más vigente que nunca por los fracasos de Macri", afirmó Randazzo esta mañana en Radio Mitre.

El ex funcionario respondió a las declaraciones de Macri, publicadas hoy en el diario cordobés ‘La Voz del Interior‘’ en las que Macri había afirmado que "es exclusiva responsabilidad del peronismo no haber podido renovarse", para evitar que la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner "siga teniendo un rol protagónico" en ese partido.

Randazzo señaló luego en referencia a las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) del próximo domingo, que es una "irresponsabilidad" cuestionar el sistema electoral argentino debido a que "es muy confiable y es el que ha permitido la alternancia democrática", recordó.

El precandidato pidió a los diferentes sectores ‘no generar "dudas" al respecto, tras el reclamo formulado por el bloque de diputados nacionales del Frente para la Victoria-PJ.

El postulante de Cumplir, señaló en otro tramo de la entrevista al precandidato a senador por 1PAIS, Sergio Massa, sobre el que dijo que "nunca lo votaría" porque no le cree nada.

Randazzo dijo que desconfía "de los que están en un partido un día, y mañana en otro. Eso nos parece algo común pero fue lo que contribuyó a terminar de desvirtuar la política y su relación con la sociedad‘.

"Esto no puede ser una carrera de oportunidades", enfantizó.