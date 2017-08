Triunfo de Cristina presionaría al dólar: el martes vencen $ 534.000 millones de Lebac

El martes será el Día D, porque vencen $ 534.000 millones de Lebac sobre un stock total de $ 945.000 millones, lo que equivale al 77% del total. De todas formas, el BCRA ya esterilizó $ 47.893 millones en el mercado secundario entre la última licitación de letras y el viernes pasado.

Guillermo Richards, director de Axis, señala que tanto los bonos como las acciones y el tipo de cambio ya tienen incorporado en general un escenario algo desfavorable para Cambiemos en PBA.

El ex Deutsche Gustavo Cañonero, socio del Grupo SBS, sostiene que el Central tiene todas las herramientas para hacer lo que quiere, "pero si CFK saca más de cinco puntos de ventaja el mercado va querer más dólares que pesos. Ante eso el Central puede subir tasas, vender dólares, y dejar más liquidez en el mercado, aunque eso le cueste más venta de dólares. Hará un poco de todo".

En ese escenario, se imagina una semana con un dólar subiendo entre $ 0,50 y $ 1,50, el BCRA subiendo tasas cortas entre 100 y 200 puntos, no renovando 20% de Lebac, y gastando entre u$s 500 y u$s 1000 millones para tranquilizar al mercado.

Empate técnico

"En un escenario más lógico, donde la diferencia de CFK está entre 1 y 3 puntos, debiera haber menos de la mitad de ese movimiento. Tasas mínimamente arriba, el dólar subiendo $ 0,50, y el Central vendiendo entre u$s 300 y u$s 500 millones, o aún menos, que es lo que imagino la semana próxima", señala Cañonero.

A su juicio, si hay igualdad entre Cambiemos y CFK, el mercado va a buscar pesos con ansiedad y el dólar bajará a $ 17.

Juan Ignacio Abuchdid, presidente de InvertirEnBolsa, asegura que la apreciación del dólar irá en proporción a la magnitud de la brecha con la que hipotéticamente pueda ganar CFK: "En ese escenario, la renovación de Lebac iría en detrimento y dichos pesos pasarían a buscar refugio en el dólar".

De todas formas, está convencido de que cualquiera sea el resultado en las PASO, se va a revertir total o parcialmente en las elecciones generales de octubre a favor de Macri.

A su juicio, la Lebac sigue siendo un instrumento altamente recomendable, y sin duda estas tasas son atractivas: "No obstante, de corto plazo la cobertura mediante el mercado de futuros de dolar es una herramienta que el ahorrista debe conocer para poder utilizar en su cartera".

Ramiro Marra, director de Bull Market Brokers, indica que los plazos más largos lebaquianos empezaron a pagar igual que los más cortos, donde está la mayor cantidad de vencimimentos, por lo que cree que se modificará el posicionamiento en plazo de las colocaciones.

Lucia Pezzarini, de LCG, espera que el BCRA pueda renovar alrededor del 90% del vencimiento de Lebac: "Para esto probablemente tenga que subir levemente la tasa. A su vez, creemos que el Central marcó un techo a la cotización del dólar y que por lo tanto seguirá ofreciendo dólares en el MULC para compensar la mayor demanda".

Para Santiago Llull, vicepresidente de Futuro Bursátil, la renovación será del 90%, esperando una tasa por arriba del 27%, aunque admite que lo que queda en la calle equivale a u$s 3000 millones.

"Te pago mucho en pesos, para que te quedes en pesos: ese es el mensaje del BCRA. Tiene muy en claro que quiere darle la pelea a la inflación, y para ello mantendrá las tasas reales positivas", afirma Lucas Gardiner, director de Portfolio Personal.