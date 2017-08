Minnicelli se despegó de la mafia de los contenedores y dijo que la causa se "politizó"

Claudio Mono Minnicelli, el hermano de la esposa del diputado nacional Julio De Vido, negó ayer su vinculación con la denominada mafia de los contenedores y se quejó de que se politice la causa porque considera que por esa razón ahora se despersonalizó y pasó a ser el cuñado del ex ministro de Planificación del kirchnerismo.

Al declarar ante el juez en lo Penal Económico Marcelo Aguinsky y la fiscal Gabriela Ruiz Morales tras ser detenido el domingo en Mar del Plata luego de estar prófugo 9 meses, Minnicelli intentó despegarse del caso y afirmó que no era suya la voz que aparecía en una grabación de las conversaciones claves del expediente. Además, afirmó que no se presentó ante la Justicia cuando se pidió su detención porque no quería estar preso. "Siempre quise declarar, pero no me presenté antes porque no quería estar preso".

En un momento de la audiencia, la indagatoria entró en una inversión de roles y Minnicelli inquirió a sus interrogadores: "¿Qué quieren saber de mí? ¿Quieren saber quién soy?", y les respondió que era un empresario dedicado a la venta de vehículos y con proyectos para abrir restaurantes.

Hasta tuvo margen para la queja donde aludió a una supuesta despersonalización: "No me gusta que se politice la causa..., dejé de ser Claudio Minnicelli para ser el cuñado de De Vido", lanzó.

Debido a que Minnicelli negó que la voz de las grabaciones sea la suya, el juez Aguinsky resolvió suspender la indagatoria hasta el mañana a las 10, mientras dispuso la pericia sobre las conversaciones que estará a cargo de la División Acústica Forense de la Policía Federal.

La extensa declaración de Minnicelli tuvo lugar en el segundo piso de los tribunales de la Avenida de los Inmigrantes al 1900, de Retiro. A las 11.20 Minnicelli fue ingresado al juzgado, mientras su abogado defensor Luis Vila prometía que su cliente sería "franco en su declaración indagatoria".

Según se pudo saber de fuentes judiciales, el imputado dijo que era "ajeno" a las maniobras atribuidas a la llamada "mafia de los contenedores" y que solo tenía relación con algunos de los otros investigados, pero no conocía al resto. Puntualmente, admitió conocer al empresario Oldemar Cuqui Carlos Alberto Barreiro Laborda, ex dueño de la firma de seguimiento satelital y recuperación de autos Lo Jack, señalado como jefe de la organización, pero explicó que su relación con él no tenía nada que ver con la Aduana sino con los negocios de esa compañía.