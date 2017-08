Cristina cierra en La Matanza, el distrito con el que aspira a ganar

Con sus 1.038.753 electores, La Matanza es la provincia dentro de la provincia de Buenos Aires. Histórico bastión de la década K, como antes del peronismo. Por eso, tanto Florencio Randazzo (ayer) como Cristina Fernández de Kirchner (esta tarde) eligieron el distrito para sus actos de cierre de campaña para las PASO del domingo.

"No es tiempo de Cambiemos, es tiempo de cambiar, es tiempo de cumplir. De eso se trata", bramó el ex ministro de Interior y Transporte, desde el escenario en el club Almirante Brown en San Justo. Disputando la "ancha avenida del medio" massista, el precandidato a senador de Cumplir combinó en su discurso críticas a la Casa Rosada con dosis de cuestionamientos a la "soberbia" de la ex Presidenta, con quien no pudo ir a las PASO este domingo. Y su ex funcionario reveló la estrategia post-electoral: se comprometió para que "el peronismo sea una alternativa a este Gobierno para el 2019".

Más adelante, el ex funcionario K comparó las políticas menemistas implementadas en la década de 1990 con las instrumentadas por Cambiemos, para luego advertir que "se está destruyendo el capital social más importante que tenemos que son los millones de trabajadores que sueñan con un país mejor".

Unas 24 horas después, hoy a partir de las 17, será el turno de su ex jefa. De limitada actividad electoral, con eventos emitidos casi en diferido, las últimas dos visitas de campaña de la ex mandataria fueron a distritos claves: anteayer estuvo en Merlo, bastión de la primera sección electoral (suelo massista) de un alineado intendente Gustavo Menéndez, con sus 395.961 electores. Y, claro está, la populosa Matanza. Según encuestas que manejan en UC, allí Cristina Kirchner podría bordear los 50 puntos el 13A. Como antecedente, Aníbal Fernández en 2015 obtuvo en ese distrito 46,6% en su derrota ante María Eugenia Vidal por la gobernación.

No es casual, entonces, que el cierre bonaerense de su Unidad Ciudadana sea en la Universidad de La Matanza, muchas veces escenario de actos durante su presidencia. Si bien demoró en darle publicidad, la gran diferencia con respecto a anteriores actividades durante la campaña es que la prensa esta vez sí fue invitada.

El silencio ante los medios de la ex Presidenta fue una bandera del oficialismo esta campaña. "Deberían haberse preocupado más porque no hablara (el precandidato a senador, Esteban) Bullrich", replicó, con ironía, un kirchnerista, en referencia a los últimos traspiés verbales del ex ministro de Educación.

Además de Cristina Kirchner, en un acto definido como "pequeño" (al estilo del de lanzamiento en Mar del Plata y no tanto como los raudos desembarcos durante la campaña) estarán los principales postulantes que la acompañan en la boleta.

El cristinismo también definió ayer el búnker donde esperarán los resultados de las PASO: en el estadio de Arsenal "Julio Humberto Grondona", cancha donde realizó el primer acto en el que se ya se intuía que sería candidata.