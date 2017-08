Aerolíneas dejó de vender pasajes a Venezuela

Debido al contexto político y social que se vive en Venezuela, Aerolíneas Argentinas no está vendiendo pasajes a Caracas. La decisión de la aerolínea de bandera se da luego de que a fines de julio, Avianca suspendiera sus vuelos diarios desde y hacia la capital venezolana, en medio de la crisis que ha llevado a millones de ciudadanos a protestar en las calles y de enfrentamientos que han dejado más de 120 muertos.

"No estamos vendiendo pasajes porque no parece muy claro el panorama hacia adelante y no queremos seguir sumando pasajeros que eventualmente no puedan viajar", explicó un vocero de la firma.