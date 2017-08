Por u$s 725 por día, se puede alquilar la casa de la infancia de Trump

Bajo el título "President Trumps childhook home" ("El hogar de la infancia del presidente Trump"), se encuentra disponible para alquilar por internet la casa donde el primer mandatario de Estados Unidos pasó sus primeros años de vida. El sitio de búsqueda de propiedades internacional AirBnb la ofrece desde ayer por u$s 725 diarios y tiene disponibilidad para los próximos meses. Los primeros inquilinos probarán el alquiler este fin de semana.

Se trata de una casa de ladrillos a la vista de estilo Tudor en Queens, Nueva York, valuada en cerca de u$s 2 millones. Según la descripción que hace el buscador, la casa fue construida por el propio padre de Donald, Fred, y allí fue donde junto con su esposa y madre del ahora presidente, Mary, llevaron a vivir a su pequeño hijo.

Puede albergar hasta a 20 personas en sus cinco dormitorios con 15 camas y 2 sofás cama.

En AirBnb aseguran que su decoración poco cambió desde que la familia Trumpl la habitó.

"La cocina es original y cuenta con un mobiliario opulento que representa el estilo que la familia Trump tenía", aseguran. La decoración incluye una imagen tamaño real del presidente estadounidense y en la biblioteca que está vacía, solo se encuentra el libro "El arte de la negociación", una obra que publicó el mandatario en 1987.

Tiene conexión a internet y televisión por cable pero también algunas restricciones: no se puede fumar en la casa, no se permiten mascotas ni realizar fiestas.

Según medios de Estados Unidos, esta casa fue vendida en diciembre del año pasado por sus entonces dueños, que la compraron en 2008 por u$s 708.000. Fue un inversor inmobiliario, Michael Davis, quien adquirió la propiedad por u$s 1,39 millones y luego la vendió por u$s 2,14 millones en marzo de este año. A pesar de haberse desprendido de ella, Davis y su socio decidieron alquilar la casa al actual dueño, decorarla "con muebles presidenciales" y ofrecerla en AirBnB.

El aviso del portal de búsqueda señala que alojarse en esta vivienda "es una oportunidad especial y única para quedarse en el hogar de un presidente en funciones". Y según Davis esa particularidad tentó a muchos visitantes, ya que "hubo muchas consultas en los últimos días", dijo.