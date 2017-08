Proyectan superávit comercial récord

Brasil terminará 2017 con un superávit en su balanza comercial de u$s 63.000 millones, el mayor en su historia y el quinto más grande del mundo, proyecta la Asociación de Exportadores Brasileños (AEB). Hasta ahora, el superávit de 2016 era récord con u$s 47.500 millones. Sin embargo, el presidente de la AEB, José Augusto de Castro, dijo que esta proyección también se explica por la grave recesión económica. Además señaló que "(...) nuestras exportaciones tan sólo se ubicarán en la posición 25 en la clasificación mundial, una ubicación incompatible con un país que tiene la novena mayor economía del mundo".

Agregó que el comercio de productos manufacturados terminará el año con un déficit de u$s 45.000 millones, y sostuvo que "no podemos enviarle el 50% de nuestras manufacturas a Suramérica, una región que tan sólo representa el 3,7% de las importaciones mundiales".