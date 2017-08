Neymar podría denunciar al Barça ante la FIFA por una deuda

El astro brasileño Neymar podría denunciar a su ex club por no abonarle 26 millones de euros correspondientes a la renovación de contrato efectuada en noviembre de 2016, según el portal de noticias Globoesporte. De esta forma se estima que el litigio entre el actual delantero de Paris Saint-Germain y el equipo catalán podría llegar la próxima semana a la Cámara de Resoluciones de Disputas de FIFA. Barcelona decidió, a raíz de las negociaciones del futbolista con el club francés, consignar ante notario el dinero que debía pagarle en concepto de prima por renovación dejándolo supeditado a la continuidad del mismo.

Así, una vez consumada la rescisión de contrato de manera unilateral por Neymar, tras la ejecución de la cláusula de 222 millones de euros, el club catalán anunció que no abonará el monto pautado con el jugador el año pasado.