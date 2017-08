Qué dicen los analistas sobre las intervenciones del Central

La cuenta regresiva hacia las PASO le pone presión al dólar, que hoy volvió a superar la barrera de los 18 pesos. En los últimos 13 días el Banco Central (BCRA) sufrió los caros efectos de las internas abiertas, ya que para contener la suba del billete lleva volcados a la plaza más de u$s 1000 millones.

Para los analistas consultados por Cronista.com, la disparada de la cotización responde a la fuerte demanda por compras de cobertura. Es que en Argentina, el billete sigue siendo el refugio que eligen los inversores ante las encuestas que hablaban de una victoria de la expresidenta Cristina Kirchner y un segundo puesto para Cambiemos. Si bien la brecha se habría acotado en los últimos días, un resultado de este tipo dejaría debilitado al Gobierno en su carrera por llevar adelante más reformas económicas.

Amilcar Collante

“Creo que el Gobierno quiere llegar a las PASO con el dólar lo más tranquilo posible. Está metiéndose la política en el BCRA, pero creo que esta estrategia no puede durar mucho más porque el Central no puede mantener un precio a costa de vender entre 100 y u$s 200 millones diarios”, analizó el economista Amilcar Collante.

Planteó además que “sea cual sea el resultado electoral, el BCRA no debería continuar con sus intervenciones continuas”.

“Si se da el escenario de victoria para Cambiemos el tipo de cambio se corrige solo, ya que seguramente el área de Finanzas emitirá deuda y con eso garantizas mayor oferta. En el caso de la derrota puede que el dólar se ubique entre 17,80 y $ 18,40, depende lo que haga el Central y hasta donde quiera pagar costos”, señaló.

A futuro, recordó que el martes próximo vencen 532.000 millones de Lebacs por lo que la entidad que dirige Federico Sturzenegger tendrá que “darle al mercado lo que le pida en tasa y correrse de nuevo de la cancha”.

Mauro Mazza

Mauro Mazza, analista de BullMartet Brokers, consideró que el “error” que cometió el BCRA es “no haber subido las tasas hace 4 semanas, mientras que el mercado siguió dolarizando el stock”.

“Es una apuesta muy grande del BCRA a que Cambiemos haga una elección para el recuerdo, porque sino no se entiende que no suban las tasas de LEBAC en el secundario. Con tasas en 28 o 29 no hubiesen tenido estos dolores de cabeza, pero apostaron a la semana que viene para revertir el flujo de demanda”, destacó.

Coincidió con Collante al recordar que la semana que viene “hay un mega vencimiento de LEBAC y habrá mucha presión en contado en el dólar”. “El BCRA debe tener información que nosotros no de que afuera esperan resultados para salir a vender dólares y comprar títulos”, apuntó.

Gabriel Caamaño

El economista jefe de Consultora Ledesma Gabriel Caamaño consideró que la actitud intervencionista del BCRA “no es sustentable a la larga”, aunque admitió que “es cierto que la apuesta es que esa mayor demanda sea transitoria, no permanente”.

“Esto sirve para bajar la fiebre, pero no significa que esté todo solucionado. Esto vuelve a poner en evidencia que hasta ahora la mayor parte del trabajo sucio para lograr estabilización macroeconómica la hizo la tasa”, remarcó.

En este sentido, apuntó que los problemas de fondo sobre los que debe avanzar el Gobierno son “déficit, reforma laboral, reforma tributaria, reforma previsional y demás cuestiones regulatorias”.

Coincidió con el resto de los consultados que el BCRA debería haber subido la tasa para evitar esta escapada del dólar: “Una de las cosas que queda clara es esa”.

Christian Buleter

"Creo que la decisión hoy es mantener el dólar por debajo de $18 por motivos más políticos que económicos. Sacar al dólar de la tapa de los diarios antes de las elecciones es muy necesario Si no se puede por lo menos evitar el título de "sigue la suba del dolar"", opinó.

Pronosticó que en las próximas dos ruedas "el BCRA seguirá poniendo los dólares que sean necesarios arriba de la mesa y subiendo la tasa del secundario de las LEBACS para lograr ese objetivo. La semana que viene empieza otro partido".

Y subrayó: "El volumen de hoy fue el doble del promedio diario del mes pasado. Hay dolarización de cartera fuerte".