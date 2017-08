Redrado: "Si el dólar se mantiene en $18, es más conveniente tener pesos"

El expresidente del Banco Central, Martín Redrado, cuestionó las recientes intervenciones de la entidad monetaria para mantener a raya el dólar y afirmó "es un error poner un tipo de cambio semifijo".

"Hay que permitir que el dólar fluctúe y el Banco Central tiene que comprar cuando baja, cosa que no hizo. Con u$s 50.000 millones de reservas, el Banco Central puede fijar el tipo de cambio en donde quiera y dar la señal de que se pueda mover hacia arriba o hacia abajo. Está bien que le dé una cuota de imprevisibilidad al tipo de cambio, para cortar la especulación", recomendó en diálogo con radio Mitre.

Redrado manifestó su "preocupación por el dólar político" y dijo: "Por ahora, está primando la política antes que la técnica. El día después de las elecciones, una posibilidad es que se pare en $ 18 y la orden al Banco Central sea que venda lo que sea para mantenerlo ahí".

"Si el tipo de cambio se mantiene en $ 18, es más conveniente tener pesos", advirtió el expresidente del Banco Central.

Sobre el poder de fuego para contener la divisa, Redrado se mostró optimista: "No le faltan dólares a la Argentina. El mundo está con exceso de dólares, con lo cual no le va a faltar financiamiento al país, lo que hay que ver es la tasa del préstamo".

"El Banco Central no puede solo con las metas de inflación. Me gustaría que sea el gobierno el que fije una meta y tome nota de que sólo con las tasas de interés no se puede controlar la inflación", agregó.

De cara al futuro, Redrado señaló: "Está creciendo algo la inversión y no está creciendo el consumo. Este esquema de política económica favorece al sector servicios y no al manufacturero. A partir de octubre, el gobierno tiene una oportunidad inmejorable de crecer y que, para infraestructura, use financiamiento de los organismos multilaterales".