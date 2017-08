Tombolini: "Las PASO son una buena manera de gastar plata"

A cinco días del proceso electoral, el economista Matías Tombolini, habló de las PASO y aseguró que no sirven para nada. "Las PASO son una buena manera de gastar plata para todos nosotros", advirtió el hombre que encabeza la lista de diputados de 1País.

"Poner a la Argentina a gastar toda esa cantidad de plata en un proceso que no dirime nada, que no cambia absolutamente nada, me parece que no tiene sentido", aseguró el precandidato a diputado por el partido de Sergio Massa y Margarita Stolbizer.

Para el economista, entre "el 72% y 75% del padrón va a ir a votar". Pese a las voces agoreras que dicen que bajará mucho la convocatoria, para Tombolini, "a no ser que el clima juegue una mala pasada, no habrá diferencias con las últimas elecciones".

"Cuando pido que me voten, estoy pidiendo que confíen en mí", pidió. Y concluyó: "Mi principal foco es bajar los impuestos de los alimentos para empujar el consumo".