Kohan: "Hay mucha timba en el mercado financiero, sobre todo con las opciones"

El periodista económico Guillermo ‘Willy’ Kohan afirmó que "el Gobierno quiere mantener el dólar dentro de los $ 18 en el tramo minorista hasta que lleguen las PASO" y "por eso vimos ayer una fuerte intervención de u$s 208 millones".

"El dólar blue sigue firme, porque hay dinero negro que no se pude volcar a las Lebacs" sostuvo y afirmó que "la gente está con incertidumbre por las elecciones".

Kohan mencionó que "el 15 de agosto, primer martes después de las elecciones, el Gobierno tiene que renovar casi $ 500.000 millones en Lebacs" y que "el 60% de esas tenencias las tiene el Estado a través de la ANSES y la banca pública".

"Si bien hay demanda en el sector minorista, están creciendo los depósitos en dólares y eso es bueno porque los dólares quedan en el sistema" señaló.

Según Kohan, la pregunta que hoy se está formulando el mercado es "qué es lo que va a hacer el Banco Central el próximo lunes", ya con los sufragios contados, "aunque va a ser muy difícil contar los votos en la provincia de Buenos Aires".

También mencionó el discurso del presidente Macri ayer, en el cual dijo que "a la Argentina no le faltan dólares, ya que el Banco Central tiene casi u$s 50.000 millones de reservas" y que "ese no es el problema, el problema es bajar la inflación".

"Está claro que el efecto del dólar no solamente tiene la cuestión histórica y psicológica sobre la Argentina, sino que tiene efectos concretos sobre la vida cotidiana. Los supermercados están avisando que han recibido aumentos de precios de los proveedores con aumentos ligados a esta suba del dólar de $16 a $18", señaló.

"Es importante empezar a discutir si el Banco Central después de la elección del domingo, si los resultados no son tan contundentes a favor del Gobierno, va a seguir el Banco Central vendiendo reservas", analizó.

Como contracara, el periodista mencionó el "la recuperación del 7% en la industria, del 23% en las exportaciones en julio y del crecimiento del 10% en volumen de turistas en vacaciones de invierno".

"El Gobierno lo que necesita es que eventualmente haya un empate y que haya una percepción de que saldría fortalecido en octubre así no se complica la reactivación" ya que "el que compra dólares no cambia el auto, no pinta la casa y eso afecta la inversión".

Por último, Kohan sostuvo que "hay mucho nerviosismo y mucha timba en el mercado financiero, sobre todo con las opciones, que es la forma de jugar con las acciones a favor o en contra, los que creen que al Gobierno le va a ir bien están comprando opciones y los que creen que al Gobierno no le va a ir tan bien están vendiéndolas".