Macri no irá a la Asamblea General de la ONU y Michetti lo reemplazará

El presidente Mauricio Macri tiene definido no viajar a Nueva York para participar de la tradicional inauguración de las sesiones de la Asamblea General de Naciones Unidas y enviará en su lugar a la vicepresidenta Gabriela Michetti, quien estará acompañada por el canciller Jorge Faurie.

Según confirmaron a la agencia Télam fuentes de Casa Rosada y de Cancillería, está "99% seguro que el Presidente no viaja a Nueva York", y explicaron que la causa principal es que serán momentos de campaña electoral y que busca "poner el foco en las elecciones".

Desde el Ejecutivo anticiparon que Macri le pidió a la vicepresidenta que viaje a Nueva York en su representación, en una comitiva que también encabezará el canciller Faurie, quien ya planifica audiencias bilaterales con otros ministros de Exteriores.

La última ausencia de un mandatario argentino en la Asamblea Anual de la ONU se registró en 2002 con el entonces presidente Eduardo Duhalde. Previamente, Fernando de la Rúa no había concurrido en 2001 por motivos de seguridad debido a los atentados del 11 de septiembre.

En el Gobierno consideran que la exposición internacional de Macri está en cierta forma "cubierta" con el Foro Económico Mundial Capítulo Latinoamérica, con el G20 de Hamburgo y, especialmente, con la cumbre anual de la OMC, que se hará a fin de año en Buenos Aires.