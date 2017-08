Menem apeló fallo que lo margina de las PASO y la Corte podría tratarlo mañana

El ex presidente y senador Carlos Menem apeló ayer el fallo de la Cámara Nacional Electoral que le prohibe presentarse como precandidato por La Rioja para renovar su banca en la Cámara alta. En la presentación, se quejó de la rapidez con la que se pronunció ese tribunal y apuntó a su "arbitrariedad" para cuestionarlo cuando las condenas en su contra no están firmes. Ante la Cámara, Menem pidió que su apelación tenga efecto suspensivo, de manera tal de poder presentarse como candidato el domingo.

El planteo lleva la firma patrocinante de dos ex ministros del gobierno menemista: Carlos Corach, jefe de Interior en los ’90, y Rodolfo Barra, titular de la cartera de Justicia y luego juez de la Corte. Además, se le sumó la firma del abogado Pedro Baldi. En su recurso, Menem aludió a un gravamen "personal concreto y actual" que necesita que sea revisado por la Corte Suprema. El máximo tribunal tenía previsto reunirse ayer pero pasó la acordada para mañana al mediodía, por lo que podría tratar el tema antes de las primarias.

"Puede sostener razonablemente que en tanto no exista condena penal firme el ciudadano Carlos Menem, elegido dos veces por el Pueblo del Nación como su presidente, como así también fue llevado a la primera magistratura provincial y al Senado Nacional por el Pueblo de La Rioja, donde se desempeña desde hace diez años sin haber sido nunca cuestionada su idoneidad moral para ser senador, sin duda la excelentísima Corte no llegará a una conclusión tan manifiestamente arbitraria", sostuvo la defensa.

En paralelo, hubo ayer una manifestación contra el fallo en La Rioja, en la que estuvieron presentes el mismo Menem, su hija Zulemita, y el gobernador Sergio Casas, entre otros dirigentes provinciales afines. El evento fue difundido a través de las redes sociales del PJ local con la consigna "No a la proscripción de los compañeros".

En ese marco, el referente del PJ riojano, el diputado nacional y ex gobernador Luis Beder Herrera, calificó de "inaudito" el fallo de Cámara, consideró que esa decisión judicial está "equivocada y no cumple con la Constitución", y advirtió que a partir de esta sentencia "a cualquiera lo van a poder voltear por procesado".