Polémica por dichos de Esteban Bullrich

Dirigentes de la oposición salieron ayer al cruce del precandidato a senador por Cambiemos Esteban Bullrich, tras sus dichos sobre "el camino" que tomó el Gobierno para tener "todos los días" a "un pibe más preso", aunque el ex ministro aseguró que fue mal interpretado.

El diputado bonaerense del Movimiento Evita Fernando "Chino" Navarro, que busca renovar con Cumplir, subrayó: "Esa es la política que el gobierno de Macri y Vidal reserva para nuestros pibes: meterlos preso y si es necesario, aunque no lo digan, meterle bala". En medio de la polémica, que estalló en las redes sociales, Bullrich salió a aclarar 24 horas después sus dichos y aseguró que fue mal interpretado con intencionalidad en tiempos de campaña, puesto que no hablaba de menores de edad sino de adultos. "Tratar de asociar esa declaración a chicos es una locura, se sabe que me refería a personas adultas. Hablaba de (Claudio) ‘El Mono’ Minnicelli, de José López, del (narcotraficante conocido como el) Rey Arturo, de los policías presos... Esos son los pibes, no hablaba de pibes chorros", aclaró en declaraciones al canal A24.

"Lamento mucho que en lugar de dar los debates que tenemos que dar para mejorar la educación estemos dando este tipo de interpretación", insistió Bullrich, quien no es el primer traspié verbal que sufre en campaña.