CFK llamó a "ponerle un límite" al Gobierno

La expresidenta y precandidata a senadora Cristina Kirchner llevó ayer su campaña al distrito de Merlo, donde se reunió con presidentes de clubes de barrio, y convocó a los votantes a "poner un límite" al oficialismo en las elecciones primarias del domingo, frente al "retroceso" que, según dijo, atraviesa al país en temas como "tarifas de servicios públicos y trabajo".

"Estamos en un momento de retroceso en el que estamos discutiendo temas como el trabajo, que nadie discutía porque todos tenían trabajo... O hablando de la comida, que nunca faltaba", remarcó la postulante de Unión Ciudadana. Y, ante los presidentes de esas instituciones, agregó: "Hay que poner un límite a esto. Vengo escuchando mucho sobre las deudas de los clubes de barrio desde a empezaron los tarifazos (de servicios públicos). Les doy las gracias por seguir sosteniendo el tejido social, que sigan sosteniendo un lugar para que los pibes puedan hacer un deporte".

El acto se realizó en el Club Independiente de Merlo, donde Cristina Kirchner estuvo acompañada por el intendente anfitrión, Gustavo Menéndez, y los candidatos a concejales de Unión Ciudadana. "Los problemas que afrontamos no son de partidos políticos, porque la factura de luz y gas la tienen que pagar todos y no la pueden pagar casi nadie", remarcó la ex mandataria, quien pidió el voto para revertir esa problemática, a cinco días de las PASO.