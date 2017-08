En el primer año, el patrimonio de los directores del BCRA aumentó un 92%

Los directores del Banco Central (BCRA) presentaron sus declaraciones juradas a fines de julio y su patrimonio conjunto mostró un avance de 92% entre enero y diciembre de 2016. En total, los directores del organismo tenían un patrimonio de $ 30.952.095 a comienzo del año pasado y 12 meses más tarde la suma ascendió a $ 59.435.076.

Los datos surgen de las declaraciones de 5 de los 8 miembros del Directorio (Federico Sturzenegger, Lucas Llach, Horacio Liendo, Francisco Gismondi y Fabián Zampone). Se excluyó del análisis al recientemente incorporado Enrique Szewach, mientras que las declaraciones de Demian Reidel y Pablo Curat todavía no figuran en la web de la Oficina Anticorrupción, aunque desde el BCRA aseguraron que ya fueron presentadas.

Al momento de mirar los patrimonios uno a uno, se ve que el del presidente de la autoridad monetaria, Federico Sturzenegger, se incrementó un 60% en los primeros 12 meses de gestión, ya que pasó $ 18.184.758 a $ 29.198.120. El ejecutivo declaró inversiones en títulos Discount en pesos y en dólares por $ 816.959, en Bonar X por más de $ 1 millón y Bonos del Tesoro de Estados Unidos por más de $ 2,3 millones.

Asimismo, a fin de 2016 el titular del BCRA tenía depósitos en el país en pesos y en dólares por más de $ 1,5 millones. A eso se agregan dos plazos fijos en moneda local por $ 500.000 y oro en lingotes por $ 290.000. Sturzenegger también declaró obligaciones negociables de YPF y Pan American Energy en el exterior. Además, el funcionario tiene $ 7.492.688 depositados en cuentas en Estados Unidos.

A pesar del buen desempeño patrimonial del presidente del BCRA, el que mayor incremento mostró durante el año pasado fue el del vicepresidente primero del BCRA, Lucas Llach, que saltó más de $ 4.244.000 (un alza de 207% con respecto a los $ 2.046.000 que informaba en enero). El funcionario invirtió en títulos públicos nacionales (Par, Bonar X, cupones PBI en dólares, bonos de la provincia de Córdoba a 2017 en dólares) y acciones de Grupo Financiero Galicia (ver recuadro). A la vez, Llach declaró a fin de 2016 depósitos en el país en pesos y en dólares por más de $ 1.121.000, a lo que se sumó un plazo fijo en pesos por $ 2 millones y una caja de ahorro en dólares en Estados Unidos por $ 82.108.

El patrimonio de Francisco Gismondi, en tanto, aumentó un 145%, ya que pasó de $ 2.283.000 a $ 5.602.000. El director del BCRA declaró depósitos en pesos y en dólares en el país por más de $ 1.204.000 y también posee un plazo fijo en dólares por $ 1.430.000 y 3 plazos fijos en pesos por un total de $ 505.000.

Por su lado, Horacio Liendo vio crecer su patrimonio un 126% durante el año pasado, ya que empezó el año con bienes por algo más de $ 6 millones y más que lo duplicó en 12 meses, hasta superar los $ 13.774.000. El director declaró $ 47.670 en inversiones en Bonar X y un plazo fijo de $ 300.000 en moneda local. A la vez, declaró depósitos en pesos y en dólares por más de $ 6.365.000.

Finalmente, el patrimonio de Fabián Zampone creció un 94%, dado que arrancó 2016 en niveles algo superiores a $ 2.349.000 y lo terminó por encima de $ 4.568.000. El funcionario declaró tres cajas de ahorro en moneda local por más de $ 501.000. Si bien no declaró cuentas en dólares, el director sí reconoció que posee u$s 65.000 y u$s 1.350.000 en efectivo.