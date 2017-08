El BCRA entregó u$s 208 millones solo para que el alza del dólar sea leve

Los operadores y corredores lo habían anticipado, la intervención del lunes iba a ser la primera de varias. Ayer el Banco Central (BCRA) debió desprenderse de u$s 208 millones y mostrarse más activo para contener la escalada del dólar, un objetivo cumplido a medias porque el cierre fue positivo, en poco más de dos centavos, a $ 1,723 en terreno mayorista. Por su parte, el promedio del billete terminó medio centavo arriba, a $17,975.

Si bien todavía restan tres ruedas antes de las elecciones primarias, los expertos siguen descontando una presión alcista.

La de ayer fue la segunda intervención directa consecutiva y la cuarta desde el último día hábil de julio.

"El mercado volvió a operar muy demandado y con presión sobre los precios, cuyo ajuste otra vez estuvo condicionado por la intensa acción oficial. Los valores se sostuvieron dentro de un margen muy estrecho de fluctuación y con reducida amplitud entre máximos y mínimos", describió Gustavo Quintana, de PR Corredores de Cambio, en su informe diario.

A su vez, en Global Agro Brokers señalaron que "con las ventas reducidas de exportadores" el tipo de cambio "sólo encontró oferta por parte del BCRA que vendió toda la rueda en $ 17,725".

"Los operadores están del lado de la demanda, ya que la poca exportación cerealera que se está liquidando no alcanza para cubrir las necesidades de los bancos, empresas e inversores, que están transfiriendo sus activos en pesos a otros dolarizados", subrayó Fernando Izzo, de ABC Mercado de Cambios.

Las cámaras cerealeras informaron el lunes que las ventas de la primera semana de agosto fueron por u$s 491 millones, cerca de u$s 100 millones diarios, una cifra escueta en comparación a máximos de más de u$s 600 millones de semanas anteriores.

En el mercado habían calculado una participación vendedora del Central de entre u$s 150 y

u$s 200 millones, cuando el lunes las ventas fueron por u$s 165 millones. El aumento de la intervención concuerda con el incremento que tuvo el volumen, 24% más que en la víspera, u$s 654 millones.

En tanto, los futuros se negociaron levemente ofrecidos hasta el mediodía, según Global Agro Brokers, pero "la demanda apareció luego y no acusó recibo de la intervención del BCRA al subir en mayor medida que el spot y dejar las tasas implícitas casi un punto porcentual por encima de la víspera, especialmente en el tramo medio y largo". El volumen operado en Rofex fue de $ 9900 millones, casi lo mismo que en el comienzo de la semana.