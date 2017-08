Casación rechazó planteos de Boudou y allanó el camino a su juicio oral por Ciccone

El Tribunal Oral Federal 4 quedó ayer en condiciones de poner fecha al juicio oral por el caso Ciccone, porque la Cámara Federal de Casación Penal rechazó tres recursos que presentaron el ex vicepresidente Amado Boudou y el monotributista Alejandro Vandenbroele. Uno de esos planteos buscaba que el juicio oral lo llevara adelante el Tribunal Oral Federal 1, que el viernes pasado dictó el sobreseimiento de Boudou en la causa por la falsificación de papeles en la transferencia de un auto.

La Sala IV de Casación rechazó tres recursos que presentaron las defensas de Vandenbroele y Boudou contra la suspensión de citación a juicio y el pedido de declinatoria de competencia a favor del Tribunal que le declaró la prescripción y el sobreseimiento en la causa por el auto de los papeles falsos.

Además, los jueces Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Juan Carlos Gemignani rechazaron los recursos de queja interpuestos por la defensa particular de Alejandro Paul Vandenbroele que habían sido presentados contra las decisiones del Tribunal Oral Federal 4 que, en su oportunidad, había rechazado la suspensión de la citación a juicio de las partes, así como de la prórroga.

Con esta decisión, el Tribunal quedó habilitado para poner fecha al juicio del debate oral y público por el caso de las irregularidades en el salvataje de la ex Ciccone Calcográfica.

En la causa se investiga si Boudou, su amigo José María Núñez Carmona y Vandenbroele se quedaron con el 70% de la imprenta para hacer negocios con el Estado. También fueron acusados por la maniobra el ex dueño de la mítica compañía y los ex funcionarios de AFIP Rafael Resnick Brenner y del Ministerio de Economía Guido Forcieri.

En particular, la investigación apunta a determinar si Boudou cuando era ministro de Economía y Núñez Carmona adquirieron, a través de The Old Fund SA y de Vandenbroele, el paquete mayoritario de Ciccone Calcográfica y si consiguieron que la Justicia previa conformidad de la AFIP levantara la quiebra de la empresa para poder contratar con la Administración Pública Nacional.

La causa fue enviada a juicio oral y público por el juez federal Ariel Lijo, quien aún tiene bajo investigación el origen de los fondos con que la firma The Old Fund realizó la compra de la ex Ciccone. El ex vicepresidente aparece en el expediente como el principal imputado por la venta de la imprenta, bajo cargos de cohecho y negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública.