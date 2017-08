El mundo emergente vuelve a ser el motor del crecimiento global

Otra vez más los mercados emergentes (ME) son el motor del crecimiento mundial, según indican los últimos datos. De esta manera, recuperaron el rol que habían perdido tras la crisis financiera global y son el sostén de los resultados de las compañías de Estados Unidos, mientras éstas se esfuerzan por elevar sus utilidades en el país.

La expansión económica de los ME se está acelerando y cada vez es más general, aseguran los analistas, porque las grandes economías como Brasil y Rusia están saliendo de dos años de profunda recesión. Los inversores extranjeros respondieron, lo que produjo grandes flujos transfronterizos hacia acciones y bonos de ME desde fines de 2016.

Pero persisten las dudas sobre si este ímpetu se puede mantener. Las economías emergentes todavía sufren los riesgos macroeconómicos, advierten los analistas, mientras que el crecimiento del comercio global que impulsó su resurgimiento quizás ya llegó a su pico máximo.

La tasa de crecimiento económico en los ME sube más rápido que en los mercados desarrollados (MD) desde mediados de 2015. El Fondo Monetario Internacional espera que los ME crezcan 4,5% este año, versus el 2% de los MD.

A medida que se acelera el ritmo de crecimiento de los ME, se amplía la brecha entre la tasa de expansión de los ME y la de los MD. Esto tiene un particular atractivo para los inversores de acciones y, a excepción de un brote de pánico posterior a la victoria electoral de Donald Trump en Estados Unidos en noviembre pasado que creó la amenaza de un proteccionismo económico anti ME, las acciones de ME tienen un mejor desempeño que los papeles de MD desde principios del año pasado.

Maarten-Jan Bakkum, estratega de ME en NN Investment Partners comentó que el sostén del crecimiento de ME sigue siendo sólido. Un indicador de esta firma de inversión holandesa que refleja el empuje del crecimiento económico de los ME volvió a mostrarse positivo hace un año y desde entonces mantiene una tendencia alcista. "La diferencia clave entre ahora y los períodos anteriores en los que el crecimiento de los ME se veía mejor está en que es general en todo el mundo", dijo.

Y lo que es esencial, agregó, es que el crecimiento anual de los volúmenes comerciales globales había sido positivo en los últimos ocho o nueve meses, que subió de 0% a cerca de 5%. "Este es simplemente un buen clima para los ME", dijo . "Y realmente podemos ver que las exportaciones de ME viajaron hacia otros ME".

Eso debería ser una buena noticia para los exportadores de ME que tradicionalmente dependen de la demanda proveniente de los mercados desarrollados, en particular de Estados Unidos, donde el consumo no ha despegado.

También es buena noticia para las multinacionales norteamericanas. Un reciente informe de Factset, una compañía de investigación de inversiones, mostró que las compañías estadounidenses que dependen de su mercado interno tienen un crecimiento anual de ganancias 50% inferior a aquellas empresas con exposición mayormente internacional.

Los inversores se abalanzaron hacia los activos emergentes. Los flujos transfronterizos hacia las acciones y los bonos de ME son positivos hace ocho meses, según el Instituto de Finanzas Internaciones (IIF, por sus siglas en inglés), una cámara del sector.

En los últimos seis meses, los flujos mensuales promedio fueron superiores a los registrados desde 2010 a 2014, cuando las políticas monetarias ultra blandas de la Reserva Federal norteamericana y otros bancos centrales de MD provocaron una inundación de dinero en activos de ME.

JPMorgan, en su última encuesta mensual a 200 clientes que manejan más de u$s 1 billón en activos de ME, dijo que aquellos con posiciones sobreponderadas en monedas de ME en julio las habían subido a máximos históricos vistos por última vez en 2011. Aseguró que eso sucedió después de una baja en junio tras un alza en los principales rendimientos globales y europeos.

La resiliencia de los flujos se ve reflejada en la mejor situación financiera de los ME, capturada por otro indicador de NN IP que sigue las tasas de interés, masa monetaria, política fiscal y otros factores, que volvió a temer lectura positiva en enero.

Sin embargo, tal como afirmaron la semana pasada los analistas del IIF: "Los abruptos cambios en las expectativas de política monetaria . . . pueden rápidamente quitarle el viento a las velas de los ME tal como sucedió en junio y después de las elecciones norteamericanas.

De hecho, muchos analistas sostienen que los flujos de ME se vieron impulsados al menos tanto por la caída del dólar norteamericano este año como por la mejora en los fundamentals de los ME.

Con la Fed tomando una postura menos agresiva en cuanto a las alzas de tasas de interés y el Banco Central Europeo con menos probabilidades de reducir su programa de compras de activos, los activos de ME quizás tengan más posibilidades de subir por la falta de atractivo de las alternativas del MD que por la solidez de la economía global.

También se ponen en duda las mejoras en los fundamentals de los ME. Bhanu Baweja, estratega de ME en UBS, sostiene que si bien los riesgos externos para las economías emergentes han disminuido porque los gobiernos convirtieron deuda en moneda extranjera en moneda local, por ejemplo, esas mejoras pesaron menos que los mayores niveles de deuda en general y otros riesgos fiscales.

El mayor riesgo que corre la historia del crecimiento de los ME está en el comercio, su principal motor. Según CPB, unidad del Ministerio holandés de Asuntos Económicos y fuente de datos sobre volúmenes comerciales, el "ímpetu" del comercio mundial ha caído desde el pico de enero.

Esa visión recibe el apoyo de informes provenientes de Oxford Economics, que aseguran que el comercio global tuvo su pico en el primer trimestre.

También notaron que el comercio mundial cada vez está más dominado por China y advirtieron: "Esperamos que la economía de China se enfríe (en el segundo semestre de 2017). Con las pocas expectativas de que suba significativamente el crecimiento de la demanda en EE.UU. y Europa, vemos una moderación en el comercio mundial hacia fin de este año".