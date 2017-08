Golpe para Netflix: Disney se lleva todo su contenido para crear una plataforma propia

The Walt Disney Company anunció durante la presentación de sus resultados trimestrales que retirará sus contenidos de Netflix para crear su propio servicio de streaming. Esta decisión representa un gran cambio de estrategia para la compañía, que durante años estuvo asociada con la plataforma, y desde el año pasado tenían un acuerdo de exclusividad. El fin del contrato se materializará en 2019.

La corporación también informó que pagará u$s 1580 millones por una participación del 42% en Bamtech, la compañía de streaming de video que está desarrollando un servicio independiente para el canal de deportes de Disney, ESPN (contará con 10.000 eventos en vivo al año). Este proyecto se lanzará a principios de 2018. Disney ya poseía una participación del 33% en Bamtech, creada por la Major League Baseball (MLB), en agosto de 2016.

Durante una entrevista con la cadena CNBC, Bob Iger, consejero delegado y presidente de Disney, aseguró que su compañía tiene una "buena relación" con Netflix pero ha decidido distribuir sus productos dentro de una plataforma propia, como hacen otros competidores. Es por ello que tanto las películas de la marca así como los títulos de Pixar abandonarán Netflix. No se habló en principio de las producciones de Marvel o LucasFilm, también de Disney.

Según explicó Iger, la nueva plataforma será el hogar de todos los filmes de Disney en el futuro, comenzando con los estrenos de 2019, que incluyen "Toy Story 4", "Frozen 2" y la próxima versión de "The Lion King". La firma también tiene previsto hacer una "inversión significativa" en películas exclusivas y series de televisión para este nuevo servicio.



Disney registró un beneficio neto en el segundo trimestre de 2017 de u$s 2400 millones, un 9% menos que hace un año, el equivalente de u$s 1,51 por títulos sobre unos ingresos de u$s 14.200 millones, básicamente sin cambios con respecto a los registrados en el mismo periodo de 2016. Estas cifras no cumplieron con las expectativas, ya que los analistas esperaban un beneficio por acción de u$s 1,55 por acción sobre unos ingresos de u$s 14.500 millones, según un informe de la consultora Factset, que relevan en El Economista de España.

Precisamente, el negocio de medios de comunicación de Disney, que incluye cadenas como ABC y ESPN, a la que se considera la joya de la corona, experimentó un trimestre particularmente difícil, al registrar una caída en sus ingresos operativos del 22% hasta los u$s 1840 millones. Disney atribuyó este descenso al incremento en los costos de programación y a la reducción de ingresos publicitarios. ESPN ha perdido más de 10 millones de suscriptores desde 2010, según datos de Nielsen.