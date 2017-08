Anuncian el final de "Modern Family"

La sitcom "Modern Family" llegará a su fin en la décima temporada, en la que se prevé cerrar la historia como el primer capítulo del programa, con un gran evento familiar. Los creadores de la serie, Chistopher Lloyd y Steve Levitan señalaron que aunque no hay nada escrito, el equipo ya ha conversado sobre el final de misma.

Estrenado en 2009, el programa tuvo éxito desde el inicio, y en su estreno fue seguido por 12.61 millones de seguidores. La multipremiada producción, durante las últimas dos temporadas pagará a sus actores más de u$s 22 millones. A pesar de la aparente elevada suma, el reparto no es de los más caros de la televisión.