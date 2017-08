Tren de alta velocidad unirá Miami y Orlando

Los ensayos van de menor a mayor. La última prueba realizada días atrás en un sitio consagrado a tal fin en el desierto de Nevada, permitió correr una formación ferroviaria a 310 kilómetros por hora. Bastante más que los 112 alcanzados en mayo pasado.

Con esta muestra palpable, la start up estadounidense Hyperloop One ajustó los últimos detalles de su tren de alta velocidad y anticipó estar en condiciones para lanzar la etapa de comercialización del emprendimiento, cuya fecha de inauguración y puesta en servicio está prevista para 2021.

El Hyperloop One XP-1, el nombre del prototipo, circuló unos 450 metros, informó el grupo, que a su vez resaltó haber probado con éxito todos los componentes del sistema.

Al final, el Hyperloop, que se mantiene en el aire gracias a un sistema de suspensión magnética, alcanzará los 1.200 km/h, según las proyecciones iniciales.

"Demostramos que el Hyperloop realmente funciona", dijo a la AFP Shervin Pishevar, presidente ejecutivo y cofundador de Hyperloop One, que actualmente tiene cerca de 300 trabajadores. "A partir de hoy pasamos al proceso de comercialización", agregó.

Hyperloop One ya está en contacto con varios gobiernos y potenciales socios, explicó el directivo de la startup, que ya reunió u$s 160 millones de diferentes inversores, entre otros la estatal Sociedad Nacional de Caminos de Hierro (SNCF) de Francia.

Llamado

La firma impulsó un llamado a los inversionistas para futuras líneas: Orlando-Miami (410 km) en 26 minutos, y Chicago-Pittsburgh (785 km) en 47 minutos.

Hyperloop One se ocupa actualmente del proceso para obtener la certificación de su tren del futuro, para lo que cuenta con la colaboración de enviados de Systra, la filial de la SNCF responsable de la ingeniería.

La idea del Hyperloop fue lanzada en 2013 por el empresario Elon Musk, fundador del fabricante de automóviles Tesla y de la firma aeroespacial SpaceX, pero ahora es desarrollada por otras empresas sin vínculos de capital con el magnate.

Desde la firma adelantan que el Hyperloop será "más barato para los usuarios que cualquier sistema existente", incluso que los trenes de alta velocidad que hoy circulan ya en el mundo. Para lograrlo, la formación será propulsada y controlada por levitación en un ambiente de vacío.

Todo parece ciencia ficción, arrancando por la propia cápsula de fibra de carbono y aluminio aeroshell que transportará a los pasajeros. Por ahora, Hyperloop One tomó una clara delantera para consolidarse como el primer tren supersónico basado en la levitación.

"No hay ruedas de acero que se desplacen sobre algo. Es sin contacto y no existe la erosión del material, porque el tren está en suspensión", dijo Josh Giegel, presidente de ingeniería y cofundador de Hyperloop One.