Las mujeres trabajan y se desarrollan en red

El Grupo Empresarial de Mujeres Argentinas (Gema) llevó adelante en Jujuy el 1° Congreso ante más de 400 mujeres de nuestro país, Bolivia, Chile, Uruguay y Paraguay. Allí se consolidó la conformación de la primera Federación Argentina de Mujeres Empresarias de neto contenido federal.

El congreso contó con disertaciones, debates y testimonios vivenciales de empresarias y profesionales nacionales e internacionales. También abordó temas como el empoderamiento de la mujer, igualdad de género, comercio exterior, valor agregado, trabajo en red, creatividad, innovación, la imagen, cómo iniciar un negocio, responsabilidad social empresaria, casos de mujeres que fueron emprendedoras y hoy poseen empresas exitosas, quienes contaron cómo fue ese recorrido.

Paralelamente, junto al Ministerio de la Producción jujeño, se realizó en la plaza Ricardo Vilca, la exposición de diversos productos de emprendimientos del NOA y NEA, en donde se pudo generar redes de negocios. El ministerio contó con un stand en el que se informó sobre líneas de financiamiento disponibles.

La apertura del encuentro, que se realizó en el Teatro Mitre de la capital jujeña, fue encabezada por el gobernador Gerardo Morales, y Delia Raquel Flores, presidenta de Gema.

Morales destacó que "los emprendedores son el motor de la producción, y en ello, el rol de la mujer es central, por la capacidad y la tenacidad para imponerse un objetivo y avanzar".

Gema, a través de Delia Flores, asumió durante este año la representación de la mujer emprendedora, profesional y empresaria en distintos ámbitos en los que se han tratado las problemáticas que enfrenta la mujer de hoy para alcanzar su pleno desarrollo venciendo barreras para alcanzar la igualdad en el plano laboral.

Su actividad comenzó en febrero con la participación en las reuniones de la CSW 61 (Commision on the Status of Women), que se realizó en la Ciudad de New York, integrando la Delegacion Oficial Argentina ante la ONU.

En abril participando del G-20 Mujeres (W20) en Berlín, encuentro ante la Canciller Angela Merkel en el cual se abordaron temas que hoy forman parte de la agenda y del compromiso de Gema. Entre ellos figuran inclusión en el mercado laboral, inclusión financiera y digital, compromiso como asociación de mujeres, en fortalecer el emprendimiento de mujeres y el networking, y fortalecimiento del G20 Mujeres.

Un rol

"Como Argentina se encuentra en el 5° lugar dentro de los países del G20 y en el puesto 33° en el ranking global, Gema asume el rol de representar a las mujeres y hacer visible estos cinco puntos que contribuirán a su crecimiento e igualdad de oportunidades", dijo a Transport & Cargo Delia Flores.

Invitada por la Asociación de Mujeres Empresarias de Alemania, Gema amplió su participación y generó lazos entre empresarias argentinas y germanas para visibilizar en otros mercados los productos y servicios desarrollados por mujeres argentinas y en vista a la misión comercial que se llevará adelante en Barcelona del 18 al 22 de septiembre.

La Fundación Internacional de la Mujer Emprendedora (Fidem), será quien vincule a Gema con empresarios y profesiones españoles a través de ruedas de negocio para que las empresarias argentinas puedan expandir sus redes de contacto a nivel internacional y firmar acuerdos de cooperación.