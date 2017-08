Medidas aliviadoras para el mercado

Si uno mira el mercado asegurador desde sus números, verá que en el primer semestre creció cerca de un 11% interanual, impulsado principalmente por los seguros patrimoniales. El problema del sector es su penetración en la economía, en comparación con el lugar que sí ocupa en otros países. Algunas de las causas tienen su raíz dentro de la industria, su marco normativo y la estructura jurídica; mientras que otras radican en la estructura macroeconómica de los últimos años.

En los últimos meses, ha habido novedades normativas y jurídicas que tienden a corregir algunas de estas causas. La SSN está enfocada en atacar las raíces de los problemas para lograr, en el tiempo, el mercado maduro y solvente, que todos los actores del sector deseamos y esperamos. A continuación se detallan las siete principales.

Fallo de la CSJN "Flores": Reafirmación de la técnica aseguradora.

Resolución de la SSN N° 39957/40308. Fortalecimiento del mercado.

Resolución de la SSN N° 40512. Alcanzar estándares internacionales de reservas.

Resolución de la SSN N° 40.541. Transparencia.

Resolución de la SSN N° 40.163 y 40.422. Consolidación y apertura del reaseguro

Reforma a la Ley de ART. Disminución de la litigiosidad

La Responsabilidad Preventiva. Gestión de Riesgos. Es mejor "prevenir que curar".

Se reafirma que el seguro es un microsistema normativo basado en relaciones técnicas, fundado en equilibrio actuarial de primas y compromisos con los aseguradores. La obligación de las aseguradoras de mantener la indemnidad, de reparar un daño o de efectuar un reembolso, no tiene origen en el daño, sino en las normas jurídicas que rigen el sistema o el contrato de seguro.Resuelve la Corte que no se pueden imponer obligaciones a las aseguradoras mas allá de los términos pactados en la póliza. Los terceros no pueden, so pretexto de un perjuicio patrimonial, entrometerse en lo acordado por las partes.Deja en claro que la Ley de Defensa del Consumidor no deroga ni modifica ni condiciona a la Ley de Seguros. Denuncia que la función social del seguro no implica reparar todos los daños producidos al tercero sin analizar el contrato de seguros. Debe respetarse la técnica del seguro, sin límites sería imposible realizar los cálculos actuariales para que las aseguradoras puedan calcular las primas, hacer frente a los siniestros y mantener sus indicadores de solvencia.Se elevaron las exigencias de capital mínimo para los operadores del mercado. Implica un importante aggiornamiento por parte de los operadores. Esta es una primera etapa de cara a darle mayor solvencia a todo el sector asegurador. Con las nuevas autoridades en la SSN, el mercado se encamina hacia un enfoque de solvencia que se basa en el riesgo, al igual que sucede en muchos países del mundo y de la región, donde la solvencia requerida a las aseguradoras no sea un porcentaje de primas o siniestros, sino que sea un algoritmo basado en el riesgo real e integral al que una aseguradora está expuesta.Lo dispuesto redundará enel fortalecimiento del nivelde reservas mínimas de aquellos juicios aplicables a los ramos ResponsabilidadCivil y Automotores. Con la medida, se persigue reducir el riesgo consistente en que un asegurador sea incapaz de hacer frente al pago de siniestros. Al respecto, se incorporan nuevas normas aplicables al criterio de cálculo del pasivo por Siniestros Ocurridos y No Reportados (IBNR), al 30 de junio de 2017.Dispone que los Productores Asesores de Seguros, Sociedades de productores y Agentes Institorios, deberán efectuar la gestión de cobro de premios de contrato de seguro exclusivamente por medios electrónicos autorizados por el BCRA o cheques. Esta medida ayuda a la bancarización de la economía y la lucha contra la evasión fiscal. La medida tendrá una vigencia plena a partir de 01/03/2018.Dicho cambio permitirá una disponibilidad de fondos más rápidos para las compañías, al reducir las demoras entre el pago y el ingreso de los fondos. Muchos productores se han opuesto a la medida.Se establece un marco sobre el futuro del mercado dereaseguros local con el evidente propósito de fortalecerlo y abrirlo en forma gradual. Por un lado la SSN autoriza a las aseguradoras a realizar operaciones de reaseguropasivo en todas sus ramas con reaseguradoras admitidas; y, por otra parte, seincrementaron los requisitos de capitales mininos, a través de una adecuación gradual de los mismos, al 12/2019, los capitales mínimos deberánascender a $ 350 millones, y los reaseguros con reaseguradoras del exterior podrán ser de hasta 75% de las primas de cada contrato.El objetivo es intentar parar la embestida judicial que afecta a un sistema probadamente positivo para todas las partes involucradas. Cabe recordar que, en la Argentina, el año pasado,tuvimos cerca de 120.000 nuevas demandas. Somos optimistas respecto de una reducción de juicios en el mediano plazo. Consideramos que es urgente la adhesión de las provincias, la constitución de nuevas comisiones médicas y la definición de que los honorarios de los peritos se fijen en relación al trabajo realizado y no al porcentual de la incapacidad establecida.La norma sobre la tutela preventiva general, incorporada en el nuevo Código abre el debate de cómo se incorpora este instituto al derecho del seguro. Con el nuevo Código Civil y Comercial, el mercado asegurador deberá analizar el nuevo riesgo, a los fines de verificar sus implicancias y aplicabilidad. Entre otras cosas, deberá resolver la conveniencia o no de brindar cobertura al nuevo deber de prevención, entendemos que tal cuestión es al menos controvertida, ya que su cobertura podría estimular conductas desdeñables.