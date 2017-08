Bullrich, sobre Maldonado: "En lugar de ayudar a buscarlo, quieren politizar el hecho"

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, rechazó las acusaciones que responsabilizan a Gendarmería de la desaparición de Santiago Maldonado de hace una semana en Chubut al asegurar que "no existen pruebas" de que haya sido detenido por la fuerza de seguridad y afirmó que la oposición quiere politizar el hecho.

"No podemos verificar si Santiago Maldonado estuvo en los cortes de ruta. Estaban totalmente encapuchados y con una cantidad de materiales que mostraban situación de agresividad. El juez Guido Otranto dijo que no se corroboró que Maldonado haya sido detenido por la Gendarmería. Es una construcción política decir que la Gendarmería hizo desaparecer a Maldonado", señaló.

Y agregó: "Llamamos a la familia desde el primer día y no quisieron reunirse con nosotros. Necesitamos información y detalles para buscarlo. Corre riesgo la vida de Santiago si no nos dan información básica. El hermano dice que vivía en El Bolsón, pero nos enteramos por terceros. En lugar de ayudar, quieren politizar esto."

En ese sentido, la ministra acusó a la RAM de no permitir el ingreso de las fuerzas de búsqueda a los territorios que ocupan y de buscar posicionar a Argentina "en un lugar que no corresponde".

"El problema es que estamos perdiendo un montón de días porque hace varios días se intentó la primera entrada de las fuerzas de seguridad y los expertos para ingresar a las áreas ocupadas por la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM). No dejaron a los investigadores cruzar el río. Acá hay una desaparición, no forzosa por Gendarmería. Quieren poner a Argentina en un lugar que no corresponde. Ayer se hicieron peritajes en las camionetas de Gendarmería y no había ningún rastro de que haya estado allí Maldonado", afirmó.

E insistió: "El juez de la causa liberó hace unos meses a Facundo Jones Huala. No se puede pensar que sea un juez que quiera perseguir a esta comunidad, ordenó hacer la pericia y en las camionetas no hubo nada. El defensor oficial está haciendo política con el caso."

Además, Bullrich afirmó que las células de la RAM escondían en sus carpas todo tipo de armas para violentar la propiedad ajena, como cuchillos, hoces, elementos para cortar la luz y bombas molotov.

"En las carpas montadas por los RAM se encontraron todo tipo de cuchillos, elementos para cortar la luz, ganchos en forma de hoz, bombas molotov. Todos objetos para generar violencia. Hoy hubo un nuevo ataque a una propiedad de una familia en Chubut. Atrás de las RAM hay una organización inglesa que las financia. La gestión anterior dejó que esto creciera, que RAM tomara tierras. El kirchnerismo alentó a la RAM", afirmó.