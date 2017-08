Qué tenés que hacer si estás a más de 500 kilómetros de tu lugar de votación

El voto en la Argentina es obligatorio desde 1912 para los varones y desde 1947 para las mujeres, por lo que cualquier persona que no pueda asistir el día de la elección a poner su sobre en la urna debe justificar la ausencia.

En el caso de que la persona se encuentre a más de 500 kilómetros de distancia del lugar en el que tiene que votar, debe seguir una serie de pasos, a saber:

1 - Acudir a una comisaría del lugar en el que se encuentre y, con el DNI, pedir la constancia de no emisión de voto por encontrarse a más de 500 kilómetros de distancia. La Policía debe dar un talonario o una hoja membretada firmada y sellada por la autoridad de la dependencia.

2 - Cuando la persona esté de regreso en su distrito electoral, debe acudir en un plazo no mayor a 60 días corridos a la Secretaría Electoral a finalizar el trámite. Para los habitantes de la Ciudad de Buenos Aires, la dirección es Tucumán 1320 (Tribunales).

3 - El trámite que debe completarse en la Secretaría Electoral correspondiente al domicilio se termina cuando el oficial de Justicia recibe el certificado policial y emite una constancia de justificación de no emisión de voto. Si este último paso no está completo, la persona quedará como infractora. El certificado policial no basta. El trámite no es personal, ya que puede ir un familiar con el DNI de la persona que no votó y el certificado policial en el que conste la distancia del centro de votación.

4 - ¿Qué pasa si no hago el trámite? La persona que esté a más de 500 kilómetros y no justifique la ausencia quedará como infractora. Esto implica una inhabilitación para ejercer cualquier cargo público por el plazo de tres años y una multa que va de $50 a $500 pesos, dependiendo de la cantidad de veces que haya infringido la ley electoral.