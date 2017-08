Flybondi planea ser la primera low cost en volar en Argentina

Un equipo de gerentes internacionales, una flota de 30 aviones nuevos y el desarrollo de la base operativa en el aeropuerto de El Palomar, eran solo algunos de los puntos que podían leerse en el plan de negocios que, el 26 diciembre de 2016, la aerolínea Flybondi presentó ante la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) para convertirse en la primera low cost argentina.

Casi ocho meses después de la audiencia pública, Flybondi confirmó una recaudación de u$s 75 millones "adicionales al capital inicial de la fase de start-up" y aclaró cómo está compuesta su cartera de inversores (Cartesian Capital Group LLC, Yamasa Co. Limited y otros importantes inversores de la industria como Michael Cawley -ex COO en Ryanair Holdings-y Michael Powell - ex CFO en Wizz Air Holdings).

En exclusiva para Apertura.com, la firma aclaró el estado de situación de cada una de las variables del negocio:

Sobre la fecha de inicio de la operación dseñalaron: "planeamos iniciar nuestras operaciones en el cuarto trimestre de 2017". Además, aseguraron que ya presentaron el proyecto de construcción de una terminal en la base aérea de El Palomar y esperamos que una vez que sea aprobado, la obra se lleve a cabo para que la terminal esté lista para iniciar las operaciones desde allí en el primer semestre de 2018.

"Además, firmamos un acuerdo con el Gobierno de Córdoba para establecer un hub en el aeropuerto Ambrosio Taravella, donde pernoctarán nuestras aeronaves. Volaremos entre el aeropuerto de Córdoba y Aeroparque; en el caso del segundo, será de modo provisorio hasta que la obra en El Palomar esté terminada. Para El Palomar estimamos tener, en cinco años, un equipo de 500 colaboradores directos".

Sobre sus aviones, aseguraron que están "cerrando los contratos de leasing para los 10 primeros aviones que tendremos hacia fin de 2018. Cada año sumaremos 6 aeronaves, para sumar 30 en 2021. Las aeronaves estarán configuradas con 189 asientos que tendrán el costo más bajo del mercado. El modelo es Boeing 737-800NG". Y Además se encuentran en "un proceso de contratación de pilotos continuo", expresaron.