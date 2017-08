Deutsche se cae del ranking de grandes bancos

Deutsche Bank salió del ranking de los 15 principales bancos privados del mundo en 2016, un año signado por noticias negativas para el mayor prestamista de Alemania, según datos divulgados ayer la gestora de patrimonios Scorpio Partnership.

Los activos de la banca privada de Deutsche Bank cayeron un 28% en términos de dólares a u$s 227.000 millones a fines de 2016, lo que hizo perder al prestamista alemán cinco lugares en la clasificación de Scorpio, al puesto 16 entre los 25 bancos privados más grandes a nivel global.

Deutsche Bank vendió un negocio de gestión de patrimonio en Estados Unidos el año pasado y se retiró de varios países. En este sentido, un portavoz del banco dijo que la mayor parte de su descenso en la cifra de activos provino de la venta.

La entidad se enfrentó a un complicado 2016, durante el cual el Departamento de Justicia de Estados Unidos le exigió que pagara u$s 14.000 millones por la venta de títulos hipotecarios tóxicos antes de la crisis financiera de 2007-2009.

La demanda sacudió la confianza sobre Deutsche Bank y provocó el retiro de miles de millones de dólares por parte de sus clientes. Finalmente, el banco llegó a un acuerdo con las autoridades estadounidenses por u$s 7.200 millones para dar por cerrado el asunto.

Por su parte, el banco suizo UBS mantuvo su lugar como el mayor prestamista privado del mundo con u$s 2,06 billones en activos bajo gestión, según Scorpio, seguido por Bank of America , Morgan Stanley y Wells Fargo.

En general, Scorpio encontró que los 25 bancos privados más grandes del mundo gestionaban u$s 13,3 billones a clientes con al menos u$s 1 millón en activos, lo que representa el 63,2% del mercado.