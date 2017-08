Para cubrir el déficit, en 2018 el Gobierno llevará el stock de deuda hasta 32% del PBI

En pleno armado del Presupuesto 2018, el Gobierno avanza con sus estimaciones de financieras para saber cuánta deuda tendrá que salir a colocar en el mercado el año próximo. Aunque todavía resta cerrar el programa del 2017, las previsiones del Ministerio de Finanzas indican que el Tesoro deberá colocar en el mercado unos u$s 25.000 millones de nueva deuda, lo que incrementaría en cuatro puntos el ratio deuda/PBI.

De esta manera, el pasivo con el sector privado y organismos internacionales se incrementaría de 28% a 32% del producto.

Si bien el incremento de la deuda dispuesto por el Gobierno de Mauricio Macri es uno de los blancos de ataque de la oposición, la mayoría de los analistas insiste, en línea con el discurso oficial, en que la Argentina partió de un nivel muy bajo de endeudamiento y que si bien el crecimiento de los últimos dos años fue rápido, la relación deuda/PBI se estabilizará hacia 2021 por debajo del 35%. Claro que deberán cumplirse no sólo las proyecciones de crecimiento en torno a 3,5% anual, sino las metas de reducción del déficit fiscal previstas por el Gobierno.

En ese contexto, según pudo saber El Cronista, las bases de cálculo son:

- Un rojo primario de 3,2% del PBI en 2018 y de 2,2% en 2019.

- Un programa financiero para el año próximo similar al de este año, entre u$s 45.000 y u$s 50.000 millones.

- Los vencimientos de capital serán refinanciados y el Tesoro deberá tener que salir al mercado a conseguir fondeo para cubrir el déficit fiscal el primario previsto en 3,2% del PBI más los intereses.

- El Banco Central (BCRA) seguirá aportando el giro de utilidades y de adelantos transitorios, calculados en unos $ 130.000 millones para el 2018.

- Esa cuenta, de acuerdo cómo se realice, da como resultado una necesidad de financiamiento de u$s 22.000 o de u$s 25.000 millones.

- En el Gobierno suman al déficit primario, estimado en u$s 19.200 millones, intereses (neteados del aporte del BCRA) por un punto del PBI, aproximadamente u$s 6.000 millones, lo que da como resultado los u$s 25.000 millones mencionados. Las fuentes aclararon que no se toman en cuenta los intereses de la deuda intra sector público porque se refinancian y que los de deuda privada aún están en proceso de revisión debido a que dependerán de cómo cierre el programa financiero de este año. "Una parte la va a financiar la ANSeS, otra, otros entes del sector público, y luego colocarán títulos en el mercado", especuló el economista Miguel Kiguel, de Econviews.

Según agregó el ex secretario de Finanzas, el plan oficial es "sostenible, ya que la deuda llega a estabilizarse en 34% del PBI, suponiendo que la economía crece. Es una cifra razonable hasta con la propia historia argentina".

Por su parte, el economista asociado del estudio Bein/Eco Go, Federico Furiose, consideró que "es una señal que hay que monitorear".

"En algún punto, la consistencia del modelo requiere de un ajuste gradual para que el ratio deuda/PBI no siga creciendo. Lo positivo es que la Argentina tiene colchón porque el ratio es bajo. Pero el gran desafío es tratar de generar un crecimiento sostenido cuando el Gobierno busca avanzar con la corrección de precios relativos y el BCRA trata de anclar las expectativas inflacionarias con la tasa de interés", agregó el analista.

Refinanciación

En cuanto a los vencimientos de capital que el Tesoro deberá refinanciar el año próximo, figuran principalmente las Letes, que suman unos u$s 14.500 millones y equivalen al 2,4% del PBI; otros casi u$s 5000 millones con organismos internacionales; gran parte del REPO con los bancos (el total era por u$s 6000 millones) y amortizaciones del Bonar 2018, en dólares, y del Bogar 2018, en pesos atado al CER.

"Cuando arrancamos el 2017, teníamos vencimientos muy grandes de capital este año, por lo que estructuramos el REPO para distribuir mejor las amortizaciones entre el 2017 y el 2018. Por ende, los programas financieros van a ser muy parecidos", explicó una fuente oficial.