Impugnaron la postulación de Menem y el peronismo apelará a la Corte

A solo seis días de las primarias del domingo, la Cámara Nacional Electoral decidió que el ex presidente Carlos Saúl Menem no podrá ser precandidato a senador nacional por La Rioja ya que el postulante, de 87 años, no reúne requisitos de idoneidad a raíz de las condenas en su contra.

Los camaristas Alberto Dalla Vía y Santiago Corcuera hicieron lugar a la impugnación del ex presidente por las condenas penales, y revocaron el fallo de primera instancia del fiscal Jorge Di Lello.

Si bien las condenas sobre Menem no están firmes, los miembros de la Cámara Nacional Electoral entendieron que las sentencias "gozan de la presunción de certeza y legitimidad que le asisten como tales en virtud de haber sido dictadas por un tribunal competente, conforme a derecho y con las garantías de un proceso legal".

Conocida la noticia, el jefe del bloque de senadores nacionales del PJ-FpV, Miguel Ángel Pichetto, anunció que su espacio presentará hoy un recurso federal ante la Corte Suprema en rechazo a la decisión porque, según interpretó, denota "una fuerte discrecionalidad" y "un componente político", ya que trata de "apartar a un candidato que puede ganar el domingo".

En tanto, el ex senador nacional Eduardo Menem acusó al Gobierno nacional de presionar a los camaristas para vetar la candidatura de su hermano. "Están violando otro derecho humano fundamental que es el derecho a elegir y ser elegido", lanzó en Radio Nacional.

Menem fue sentenciado a siete años de prisión y 14 de inhabilitación a cargos públicos por el contrabando de armas a Croacia y Ecuador, en un fallo que fue confirmado por la Cámara Federal de Casación Penal, pero que fue apelado ante la Corte Suprema de Justicia.

El ex mandatario también fue condenado a cuatro años y medio de cárcel por el pago de sobresueldos a funcionarios de su gobierno, y está siendo enjuiciado por encubrimiento en la investigación del atentado a la AMIA. Si la impugnación de su candidatura queda firme y no logra competir por la renovación de su senaduría, perdería el 10 de diciembre la inmunidad que le da su banca de senador y podría ser detenido si un juez así lo determinara.

En tanto, el lugar de Menem en la lista lo ocupará el ministro de Hacienda riojano, Ricardo Guerra, en tándem con Florencia López. Desde el justicialismo riojano avisaron a DyN que no hay tiempos para imprimir nuevas boletas. De un modo u otro, el rostro de Menem habitará el domingo en el cuarto oscuro.

