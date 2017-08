Envalentonado por las compras de cobertura debido a la cercanía de las elecciones primarias, el dólar arrancó ayer al alza hasta que se encontró con la oferta del Banco Central (BCRA). Las ventas totalizaron u$s 165,1 millones pero la intervención no impidió que el precio del tipo de cambio cediera: en terreno mayorista la divisa subió tres centavos hasta $ 17,70.

Es la tercera vez que el Central participa de la rueda cambiaria de forma directa desde que comenzó la escalda del dólar a principios de mayo pasado. La primera había sido el último viernes de julio, día en que tocó el máximo histórico de $ 17,79, por u$s 305 millones, y la segunda, el jueves pasado, por u$s 42,3 millones.

En la City habían calculado entre u$s 100 y u$s 200 millones. La diferencia radicó en que además del BCRA también vendieron bancos públicos, sin que se supiera si se trataba de operaciones genuinas o pedidas por el organismo.

En lo que respecta a los saldos mensuales de intervención, en julio fue la primera vez, desde febrero de 2016, que terminó con resultado vendedor: u$s 5.420 millones.

El billete, por su parte, cerró en promedio a $ 17,97, mientras que el blue quedó levemente en alza, a $18,19.

Desde PR Corredores de Cambio, Gustavo Quintana comentó que los mínimos del día se anotaron en la apertura, una operación pactada en $ 17,69, dos centavos arriba del cierre del viernes, y agregó que "la demanda por cobertura se hizo presente desde temprano impulsando una suba que llevó al tipo de cambio a tocar máximos en los $ 17,74 a media mañana". Ese nivel fue el que detonó las ventas de la autoridad monetaria, una aparición que frenó las subas y provocó el desarme de posiciones.

Las cámaras de cerealeros, por su parte, publicaron la cifra de las liquidaciones de la semana pasada, lo que representó casi u$s 100 millones diarios. Entre el 31 de julio y el 4 de agosto se vendieron un total de u$s 491 millones, poco más que los u$s 406 millones y u$s 448 millones de las semanas previas, pero una suma muy inferior al máximo de u$s 664 millones de mediados de julio.

Desde ABC Mercado de Cambios, Fernando Izzo señaló que pese a que los cerealeros "están obteniendo el precio máximo posible", solo liquidan "lo que estrictamente necesitan, ya que esta semana todos saben cuánto van a obtener". Es que el experto asegura que la presión de ayer persistirá al menos hasta que se definan las PASO, de la mano de la cobertura que buscarán bancos, empresas e inversores.

Por otro lado, si bien se descuenta una tendencia alcista, en el mercado también confían en que el Central será protagonista. "Todo indica que, en una semana que despierta cierta sensibilidad en el análisis, la estrategia oficial apunta nuevamente a moderar la suba instalando la sensación de que los desvíos significativos no serán admitidos en este tramo del mes", opinó Quintana. En sintonía, el operador y apoderado de Oubiña Cambios, Claudio García, dijo: "El mercado sigue ejerciendo presión. Me parece que el Central va a tener que estar activo".

En cuanto a los futuros, desde Global Agro Brokers informaron que "se negociaron demandados durante toda la jornada" y en mayor medida que el spot: "Las tasas implícitas subieron en toda la curva, aunque con liquidez reducida y volumen concentrado en la posición corta". A fin de agosto se pactó en $ 18,002, a una tasa de 25,86% mientras que a diciembre se fijó en $ 19,29, a 22,75%.