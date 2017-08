El gobierno de Brasil piensa en un ajuste adicional del 5% del PBI

El ministro de Planificación de Brasil, Dyogo de Oliveira, afirmó ante inversores extranjeros que el país necesita hacer un ajuste equivalente al 5% del PBI (Producto Bruto Interno) en diez años. Además, el ministro también volvió a destacar la necesidad de reformar el sistema de jubilaciones y pensiones.

"Estamos gastando el 57% del Presupuesto federal en el sistema previsional, cerca de R$ 435.000 millones. Es decir, estamos poniendo recursos del Estado para pagar jubilaciones y nos queda muy poco para invertir", afirmó el funcionario.

Dyogo comparó el monto de los recursos con el que cuenta Programa de Aceleración del Crecimiento (PAC) -que dispone de un presupuesto de R$ 26.000 millones- con los de la Seguridad Social, que en un año aumentaron casi R$ 50.000 millones.

"El gasto público tuvo un crecimiento vertiginoso en los últimos años, pasando del 14% del PBI a casi el 20%. Ahora, vamos a tener que volver ese gasto al 17%, lo que significa un ajuste de aproximadamente el 2,5%", afirmó el ministro.

Al final, por los cálculos del gobierno, será necesario un ajuste del 5% para que las cuentas dejen el déficit del 2,5% y lleguen a un superávit del 2,5%.

"Este es el tamaño del trabajo que Brasil necesita hacer en los próximos diez años", destacó el ministro

Además, dijo que no hay fecha para una definición sobre la redefinición de la meta de déficit primario para 2017. Una posibilidad es que el objetivo sea ampliado en R$ 20.000 millones y llegue a R$ 159.000 millones.

"No puedo asegurar aún ningún valor, estamos haciendo esa evaluación. No puedo ni asegurar que habrá cambios. Lo que tenemos de cierto hasta el momento es que algunos ingresos que habíamos previsto no se generaron y eso nos impone la necesidad de hacer una reevaluación de la cuestión de la meta", afirmó.

Dyogo dijo también que el gobierno considera la posibilidad de posponer los reajustes salariales concedidos a los funcionarios públicos el próximo año. "Hay un conjunto de reajustes salariales previstos para el próximo año -que cubren una parte del Gobierno- y estamos estudiando, dentro de los escenarios fiscales, la posibilidad de un aplazamiento", afirmó a periodistas.

Por su parte, el ministro de Hacienda, Henrique Meirelles, afirmó que "no tiene una fecha para definir la meta fiscal primaria para este año" y que "cualquier discusión antes de que les envíen desde las cifras finales será prematura".

Meirelles también opinó sobre las declaraciones del ministro de la Casa Civil, Eliseo Padilha, quien sostuvo que sin un aumento de impuestos, el cumplimiento de la meta de déficit fiscal primario de este año será imposible.

"Es una opinión válida, respetamos la opinión de todos. Sean funcionarios o parlamentarios. Ahora estamos monitoreando rigurosamente la recaudación para concluir lo que tendremos de hecho este año", definió.