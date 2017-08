"Mi villano favorito" destrona a "Shrek": es la saga animada más taquillera de la historia

La saga de "Mi villano favorito" consiguió subirse a lo más alto del podio como la franquicia de animación más taquillera de la historia tras sumar la recaudación de la última de la serie con u$s 3528 millones alrededor del mundo.

De esta forma, las historias de Gru y los Minions destronan al ogro Shrek, ya que las también muy exitosas películas de Dreamworks cosecharon u$s 3510 millones con sus cuatro entregas ("Shrek" de 2001 con u$s 484 millones; "Shrek 2" de 2004 con u$s 919 millones; "Shrek 3" de 2007 con u$s 798 millones, y "Shrek 4: Felices para siempre" de 2010 con u$s 752 millones); y dejan a los cinco filmes de "La era del hielo" en el tercer puesto con más de u$s 2800 millones en todo el planeta.

Según informa Deadline, la franquicia de Universal e Ilumination Entertaiment ha conquistado los cines desde la primera película estrenada en 2010 y dirigida por Pierre Coffin y Chris Renaud, al recaudar u$s 543 millones a nivel mundial.

Su secuela de 2013 casi duplicó esa suma al alcanzar los u$s 970 millones, de acuerdo con cifras de Box Office Mojo.

En tanto "Minions", el spin-off basado en las simpáticas criaturas amarillas, se convirtió en 2015 en la más redituable de todas al ingresar unos u$s 1159 millones, y es hasta el momento, la cinta más taquillera de la saga. Obviamente, y teniendo en cuenta el suceso, la productora Illumination Entertainment confirmó que los "Minions" contarán con una secuela que llegará a los cines en 2020 y que, presumiblemente, volverá a contar con Coffin y Balda tras las cámaras.

La última entrega, "Mi villano favorito 3", dirigida por Pierre Coffin y Kyle Balda, llegó a los cines el pasado 30 de junio y, hasta la fecha ha recaudado en total u$s 879 millones.

No es el único récord que bate el villano más famoso de los cines, ya que Universal también puede presumir de que la tercera entrega es el estreno más taquillero de una película de animación en la historia de China. A pesar de que la primera película de la franquicia no llegase al gigante asiático por la estricta censura del país, "Mi villano favorito 3" cosechó más de u$s 20 millones en su primer fin de semana.

En Argentina, con 3.735.918 personas hasta el domingo pasado, y una recaudación de más de u$s 22 millones, "Mi villano favorito 3" es por lejos lo más visto del año, superando incluso a "Rápidos y furiosos 8". Así se ubica quinta en el ránking histórico de la modernidad (1997 en adelante, no hay datos anteriores a esa fecha) de la taquilla local, por detrás de "Los Minions", "La era de hielo 4", "Titanic" y "Relatos salvajes".