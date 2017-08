Cada vez menos mujeres trabajan en la industria del petróleo y gas en Argentina

Mientras en otros ámbitos laborales la brecha de género se achica, la industria del petróleo y el gas sigue siendo "de hombres". Según un informe reciente del World Petroleum Council y The Boston Consulting Group (BCG), el porcentaje de mujeres que trabajan en las empresas del sector es uno de las más bajos, si se compara con otras industrias.

El relevamiento se realizó entre más de 2000 profesionales que ocupan puestos ejecutivos y observó el balance entre la participación de hombres y mujeres en tres etapas distintas de su carrera: ingreso, mandos medios y gerencia senior. Entre sus conclusiones, se destaca que la participación de las mujeres va disminuyendo de 25% a 17% con el tiempo y cae en forma más abrupta en el paso de los mandos medios a los puestos de liderazgo senior.

Además, a pesar de que ambos comienzan su carrera en igualdad de condiciones, es muy poco frecuente que las mujeres logren alcanzar los puestos más altos dentro de la organización. "Esto no se debe a una falta de ambición.

Por el contrario, entre las mujeres que han pasado muchos años en la industria, a pocas se les ofrece ocupar cargos en los roles técnicos u operativos que tienen sus colegas masculinos, posiciones que les permiten acumular la experiencia necesaria para luego avanzar hacia la alta dirección", señala el informe.

En América Latina, en tanto, la situación es aún más desigual. "A nivel global, sólo el 22% de las firmas de petróleo y gas está compuesto por mujeres. En Latinoamérica ese índice es un poco más bajo, por ejemplo en petroleras como ENAP de Chile, la participación del género femenino es de 13%, por debajo de la media mundial, aunque luego existen excepciones en algunos niveles. Por ejemplo en la misma ENAP, existen dos mujeres de un total de 8 miembros del directorio", explicó Ángel Martínez, socio de BCG especializado en la industria.

A nivel local, el panorama no mejora. "Muchas veces es necesaria la experiencia en puestos técnicos y ahí es donde puntualmente comienza la brecha. Las empresas no otorgan por "condiciones físicas" como también por la necesidad de abandonar la ciudad de origen y trasladarse donde se encuentre el campo petrolífero. Se asume por adelantado, de manera errónea, que las mujeres no aceptarán este tipo de retos, necesarios para poder avanzar profesionalmente dentro de la industria", destacó Martínez.

Por ejemplo, en pozos de Argentina, las mujeres representan un porcentaje menor al 10%. De acuerdo con el especialista, son considerados "puestos de hombres", lo que genera una brecha desde el "seno de la cultura corporativa". La diferencia comienza desde los cargos técnicos, en campos petrolíferos, donde al requerir traslado permanente, se asume que las mujeres no querrán tomarlos por cuestiones familiares.

Sin embargo, la situación no es del todo desalentadora para las mujeres. A nivel global, se está tomando conciencia sobre estas diferencias.

"Si bien aún nos encontramos transitando los primeros pasos, es un proceso activo de identificación y de puesta en marcha. En ese aspecto creo que estamos camino a mejorar la realidad actual. Las empresas locales, de hecho, han mejorado su noción de género en los últimos años. Resulta elemental fomentar la participación de mujeres en cargos técnicos para que la brecha comience a desaparecer. En perspectiva de lo local, la idea está planteada", aseguró Martínez.