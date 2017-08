Todavía hay un tercio del electorado indeciso

A menos de una semana de las PASO, buena parte del electorado aún no sabe a quién va a votar. Así lo refleja un informe reciente publicado por la consultora D’ Alessio IROL–Berenzstein, que arroja que existe un 19% de indecisos parciales y un 10% de totales. Es decir, casi un tercio de los votantes tomará la decisión en las últimas horas previas a la elección.

De acuerdo al relevamiento realizado de forma online entre 1790 encuestados, el sector de los jóvenes muestra una indefinición aun mayor, ya que el 40% todavía no decidió a quién elegir. Además, del total de indecisos un 58% admite que recién tomará la decisión en la última semana, un 15% en el mismo momento de entrar al cuarto oscuro, el 13% el día de la elección y un 11% el día anterior.

Quienes expresan más interrogantes son aquellos que en las presidenciales de 2015 votaron a Sergio Massa, con un 49% que no está plenamente convencido de a quién votar. Por su parte, uno de cada diez duda sobre irá a participar de los comicios primarios.

La influencia de los medios de comunicación en estas elecciones va en crecimiento. En respuestas múltiples, el 67% se ve introduce en la previa de la PASO ya sea por las noticias en general (38%), programas políticos (24%) y columnas de opinión (15%).

Además, la economía juega su parte entre los indecisos. El 35% de los consultados podría votar a Unidad Ciudadana debido a la actual situación económica, contra el 28% que elegiría a Cambiemos. Las culpas por la inflación son repartidas: 30% y 30% por cada uno de los dos principales espacios.