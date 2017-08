Presos políticos volvieron a "casa por cárcel"

n El líder opositor venezolano Leopoldo López regresó ayer al arresto domiciliario con altas medidas de seguridad, a menos de una semana de que fuera encarcelado en un penal militar. Según su abogado Juan Carlos Gutiérrez, la medida fue por la presión internacional.

En una situación análoga, el viernes había vuelto a su casa el alcalde Antonio Ledezma. Ambos son considerados por la oposición venezolana y la comunidad mundial como "presos políticos" del gobierno venezolano.

También el viernes se instaló la polémica Constituyente, que asumió con poderes especiales para legislar sobre otras instituciones del Estado, es rechazada por la oposición y no reconocida por la comunidad internacional.

El cuerpo encargado de redactar una nueva Constitución destituyó de labores a la fiscal general, Luisa Ortega, que rompió con el gobierno de Maduro y dijo "estamos ante un poder de facto, porque no es un gobierno, aquí no hay gobierno".

El Mercosur le aplicó por unanimidad la "cláusula democrática" a Venezuela, que amplia su suspensión del bloque por carácter indefinido, y el Tribunal Superior Electoral de Brasil solicitó suspender de dos organismos electorales regionales al Consejo Nacional Electoral de Venezuela.