Apelarán fallo que exculpó a Amado Boudou

La fiscal Stella Maris Scandura anunció que apelará ante la Cámara de Casación el fallo que sobreseyó al ex vicepresidente Amado Boudou por la compra de un auto con documentación falsa, luego del fallo conocido el viernes y que consideró prescripta la acción contra los imputados.

Scandura ratificó que los papeles presentados en el trámite eran "apócrifos" y no había "ninguna documentación que avalara esa adquisición". En tanto, Adrián Grunberg, uno de los jueces del Tribunal Oral Federal que tomó la polémica decisión, defendió su actuación, aunque reconoció que el fallo no está firme.