San Cayetano: esperan más de 100.000 personas en marcha crítica al Gobierno

A seis días de las elecciones primarias, organizaciones sociales, sindicatos y sectores políticos de la oposición marcharán hoy desde la parroquia San Cayetano, en Liniers, hasta la Plaza de Mayo. Al histórico lema "Pan, Paz y Trabajo", los organizadores sumarán el reclamo para que el Congreso sancione una Ley de Emergencia Alimentaria antes de que termine el año, con la que buscan redirigir $ 10.000 millones a niños y jóvenes en situación de vulnerabilidad.



Los organizadores, Barrios de Pie, la Corriente Clasista y Combativa (CCC) y la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), el denominado triunvirato piquetero, esperan congregar más gente que el año pasado, cuando unas cien mil personas participaron de la movilización.

El recorrido comenzará a las 8 en el barrio de Liniers; pasará luego por Flores, adonde habrá un encuentro con productores rurales; y por Once, adonde los estarán esperando con Ollas Populares. Desde allí marcharán hasta el Congreso, adonde entregarán las firmas recolectadas para reclamarles a los legisladores nacionales la sanción de la Emergencia Alimentaria; y terminará en Plaza de Mayo, donde cerca de las 16 hablarán los tres oradores centrales: Daniel Menéndez, de Barrios de Pie; Juan Carlos Alderete, de la CCC; y Esteban Castro, de la CTEP.

Ante la inminencia de las elecciones primarias, la movilización tendrá un tinte inevitablemente electoral. Por eso, la ex presidenta y precandidata a senadora, Cristina Fernández de Kirchner, les pidió hace varias semanas a los sindicalistas agrupados en la Corriente Federal, que la apoyan, que no participen de la iniciativa. Menéndez, de todas formas, destacó en diálogo con El Cronista que la marcha no busca apuntalar a ningún candidato en particular.

"Habrá una crítica marcada al Gobierno, pero el acto no tiene un perfil político partidario. A lo sumo lo canalizarán distintos sectores, pero no es a favor de un candidato", resaltó el dirigente social.

Como punto distintivo de la movilización este año aparece el reclamo por la sanción de la Emergencia Alimentaria. Es un proyecto de ley que los diputados Lucila De Ponti (Movimiento Evita) y Federico Masso (Libres del Sur) presentaron el jueves en el Congreso y que tiene amplio respaldo del arco opositor.

De la conferencia de prensa en la que se lanzó la propuesta participaron diputados y dirigentes del PJ-Frente para la Victoria, del Frente Renovador, del Frente de Izquierda y los Trabajadores, y del peronismo más ligado a los gobernadores, entre otros sectores.

Entre los puntos principales de la propuesta se destacan la creación del Programa Nacional de

Seguridad Alimentaria y Nutricional para garantizar los requisitos nutricionales a los chicos de hasta 16 años; el refuerzo de hasta el 50% para las partidas presupuestarias destinadas a comedores y merenderos; y las garantías de acceso a una Canasta de Alimentos de la Economía Popular (CAEP) para familias vulnerables.

Además, el proyecto busca establecer un sistema permanente para la evaluación del estado nutricional los chicos de barrios carenciados y promover el desarrollo de pequeños productores para atender esa demanda.

Hasta el momento, ningún dirigente del oficialismo apoya la iniciativa.