González Fraga llamó a transitar tranquilos "la burbuja inmobiliaria"

El presidente del Banco Nación, Javier González Fraga, manifestó su preocupación porque en la entidad "había 14.000 préstamos hipotecarios preaprobados que se demoraban en ejecutar y en muchos casos se debió a que la casa a comprar se le escapó de la posibilidad del crédito" con la escalada del dólar.

"Estamos preocupados por una burbuja inmobiliaria", detalló el economista."Tenemos que transitar esta burbuja, no estamos en condiciones de poner límites a los precios de los inmuebles, esto no es un cupo, hay que tener tranquilidad, ir juntando la plata, que en seis, 12 o 18 meses va a estar la disponibilidad", confió González Fraga en declaraciones a radio El Mundo.

Y consideró que "las fondos no se van a agotar, no hay que desesperarse por el tema" a la vez que espera que "el juego de la oferta y la demanda sea razonable".

"Tenemos una historia de sobresaltos, tenemos que ir desdolarizando la economía, poco a poco los argentinos vamos a ir teniendo tranquilidad", completó el funcionario, para quien la batalla contra la inflación sigue siendo lo primordial de cara a conseguir un boom de inversiones.