"Hoy la pyme está sufriendo por la presión impositiva"

El ministro de Modernización porteño, Andy Freire, cuenta cada día que falta para el cierre de campaña, aunque asegura no sufrir el ajetreo preelectoral.

Con 45 años, el creador de Officenet, llegado formalmente a la política hace 20 meses, sigue dispuesto a aprender y se entusiasma con producir un cambio en la Legislatura porteña con leyes para desarrollar a las pymes, la educación tecnológica y la inserción laboral adulta.

¿Hoy en día, cómo está la ciudad de Buenos Aires?

Muy bien. Horacio (Rodríguez Larreta) trascendió el trabajo de Macri y le dio su propia impronta, con la urbanización de villas, la nueva Policía, la cercanía y la innovación.

¿Se ha hecho algo mal?

No es fácil integrar y generar el cambio cultural de la nueva Policía. Hicimos tanto foco en el traspaso, que la gente esperaba tener enseguida seguridad. Pero esto es un trabajo diario.

¿Cómo ve la realidad social?

La pyme está sufriendo por la presión impositiva. Lo veo al caminar los centros comerciales a cielo abierto. Impuestos al cheque, IVA, Ingresos Brutos, cargas sociales, todo eso ahoga.

¿Es solo eso, o también se explica por la baja del consumo?

Creo que el consumo es la última de las industrias en pegar la vuelta. El comerciante promedio está ante un desafío y nosotros debemos alivianarles la mochila para que crezca.

¿Considera que cumplió las expectativas en el Ministerio?

Cumplí mis expectativas.

¿Y las del Jefe de Gobierno? ¿Espera que modifiquen el área?

Se lo debería preguntar a él. Pero hemos cumplido la mayoría de las metas, y no veo razón para modificar el Mnisterio. La cartera no se va a tocar.

Los legisladores sueñan con ir a la gestión. Usted va en sentido contrario... ¿es acaso un castigo?

¡No! De hecho, hasta tres días antes del cierre de listas, yo no iba como candidato.

¿Y por qué sí lo es?

La lectura del espacio fue que, en virtud de los candidatos que estaban (Débora Pérez Volpin o Mariano Recalde) convenía que yo integre la lista. Y lo tomo con orgullo, siendo una persona que hace poco no estaba en política. Liderar una lista al lado de Lilita, en una elección que será histórica, es un orgullo.

¿Cuáles son sus propuestas para los porteños?

Quisiera "aterrizar" la Ley de Emprendedores y la Ley Pyme a nivel local. También me importa mucho cómo nuestros hijos se están preparando o no para el futuro que viene, y por eso quiero impulsar una educación emprendedora y tecnológica en ese sentido. Y abordar la inserción laboral de la gente que tiene más de 45 años. Son los grandes marginados e invisibles de la Ciudad, que no consiguen trabajo por estar "sobrecalificados", como les dicen.

¿La reforma laboral merece un capítulo porteño?

Voy a esperar qué se discute primero a nivel Nación. Creo que sí puede haber una discusión para las pymes en términos impositivos.

¿Le parece que Uber o Airbnb se deben un marco legal?

Con Airbnb estamos en charlas desde el Ente de Turismo para definir con qué criterios tratamos a cada uno. Un señor con varios departamentos se parece más a un hotelero que a un cuentapropista. Lo mismo ocurrió con Cabify, pero no así con Uber. Yo estoy a favor de las economías colaborativas, pero asegurándonos que los jugadores operen dentro de la ley.

Usted fue director de IRSA. En la Legislatura se acumulan proyectos que tocan intereses de esa firma... ¿cómo prevé actuar?

Al asumir como ministro pedí a la Procuración que se expida si acaso existía un impedimento, y me dijeron que no. En IRSA yo nunca tuve acciones, pero igual quise excusarme. Haré exactamente lo mismo en el contexto de la Legislatura. Voy a mantenerme alejado de cualquier tipo de situación que genere conflicto.

¿Extrañará la gestión?

El desafío que me propongo es hacer también de la Legislatura un espacio de gestión.

¿Cuándo se percibirá que la economía repuntó?

Yo creo que antes de fin de año. Los números ya lo están mostrando.