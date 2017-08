Prometen fuerte campaña de fiscalización laboral para después de las elecciones

Para después de las elecciones legislativa de octubre, el Ministerio de Trabajo planea apretar el acelerador y multiplicar las inspecciones en empresas con una "fuerte campaña de fiscalización y formalización" laboral hacia el verano, según indicaron fuentes oficiales.



Será después de que implemente la reforma por la que el Gobierno intentará blanquear a los 4,5 millones de trabajadores que hoy están en la informalidad, y que se negocia con la CGT.

En ese esquema, se prevé que podría indultar las multas e ingresar en una moratoria las deudas por cargas sociales y pagos de seguridad social. El otro incentivo es la progresividad de las cargas sociales según el nivel de haberes.

Hasta ahora, en el Marco del Plan Nacional de Regularización del Trabajo, el Gobierno fiscalizó 93.037 establecimientos, en los que relevó 50.869 empleados no registrados (un 26,2% del total relevado), al 23 de junio pasado, lo que podría derivar en un aumento de lo fiscalizado el año pasado (99.646 trabajadores irregulares). Un 53,6% de ese total pudo ser regularizado, por encima del 38% promedio que se había logrado blanquear entre 2005 y 2014.

La cartera que encabeza de Jorge Triaca persigue también una mayor coordinación con los ministerios provinciales a la hora de inspeccionar y detectar el trabajo en negro.

Aunque ese intercambio mejoró con la nueva administración, aún faltaría una estrategia conjunta a la hora de realizar inspecciones en los distintos territorios.

Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires está desarrollando una aplicación (app) de celular para que se puedan hacer denuncias anónimas de trabajo en negro, que podría estar terminada en unos 90 días.

La idea es que tanto empresas como trabajadores puedan canalizar por la app las denuncias por competencia desleal y empleo no registrado para que el ministerio de trabajo bonaerense agilice la organización de las inspecciones.

No obstante, no se trataría de una iniciativa que vaya a tener réplica a nivel nacional. El Ministerio de Trabajo nacional, que es quien tiene la competencia de fiscalizar el trabajo no registrado, prefiere utilizar la tecnología para mejorar las fiscalizaciones y que las denuncias se realicen por teléfono.

Según la cartera de Trabajo bonaerense, a cargo de Marcelo Villegas, la aplicación replicaría la que ya utiliza la provincia de Corrientes, para agilizar y hacer más rápidas las denuncias relacionadas a trabajo informal y de condiciones de seguridad e higiene laboral deficientes, así como recibirlas las 24 horas los 365 días del año.

Hoy la provincia gobernada por María Eugenia Vidal maneja un nivel de trabajo en negro del 40%. Según se transmitió al sector privado desde la cartera laboral de la provincia la aplicación estaría lista en unos 90 días.

A mediados del mes pasado, ya había lanzado la aplicación "Seguridad Provincia" para celulares y computadoras para realizar denuncias de delitos sin necesidad de ir a la comisaría.

Habrá que ver si las personas instalan la aplicación para denunciar trabajo en negro con el mismo interés.

Hoy el Gobierno nacional recibe sólo unas 200 a 300 denuncias mensuales por empleo irregular al 0800-666-4100, según datos oficiales, y principalmente del área metropolitana de Buenos Aires.

La cartera que comanda Triaca prefiere usar la tecnología en las fiscalizaciones y utilizar un sistema para predecir de trabajo no registrado a través de la facturación de las empresas y el cruce de datos con AFIP. Además, está capacitando a los inspectores, le resta mejorarles el salario.