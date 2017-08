Christian Reos, de Allaria Ledesma: una cartera a prueba de elecciones

Arranca una semana clave para el mercado de cara a las PASO del próximo domingo y los inversores recurren a la cautela ante las distintas reacciones que podría tener el mercado ante los resultados. Los portafolios van a ser probados en cuanto a su capacidad de resistir riesgos y volatilidad, por eso es fundamental que su armado sea inteligente. En esta oportunidad Christian Reos, Gerente de Research de Allaria Ledesma, hace su evaluación de la situación macroeconómica local e internacional y propone un portafolio de inversión acorde.



Para Reos, la actividad económica continúa mejorando alrededor del mundo pero la inflación se mantiene baja, por lo que los bancos centrales no tienen apuro en desarmar sus programas de inyección de liquidez (QE).

"En particular Estados Unidos, la principal economía del planeta, mantiene un crecimiento levemente mayor al 2%, lo que le permite a la Fed anunciar que a fines de este año comenzaría a achicar paulatinamente su hoja de balance, al tiempo que proyecta una sola suba de tasas hasta fin de año. El fracaso del presidente Donald Trump para pasar por el Congreso sus reformas redujo el temor a un incremento del déficit, y esto permitió que la tasa de los bonos a 10 años, que parecía dirigirse al 3% anual, retrocediera al 2,3% actual", dijo.



En ese sentido, para el gerente de Research de Allaria Ledesma "un mundo que recupera lentamente el crecimiento, pero mantiene la inflación y las tasas de interés en niveles bajos, vuelve a beneficiar a los mercados emergentes. Además, la reciente pérdida de valor del dólar permite la recuperación de los precios de las materias primas".



A nivel local, Reos sostiene que "este mejor escenario no fue aprovechado por la Argentina en las últimas semanas, en buena medida por la incertidumbre previa a cualquier elección. Primero se desacoplaron del mundo los títulos públicos: luego de la colocación del bono a 100 años la deuda soberana sufrió un incremento del spread respecto de otros países de la región.

Y luego le siguieron las acciones locales, ya que en el último mes el índice Merval Argentina (medido en dólares) no pudo mantenerse en los máximos alcanzados y se desacopló de la mejora observada en emergentes en general y América Latina en particular. El mercado de acciones había podido sobrellevar bastante bien el hecho de que se le negara formar parte de los emergentes, pero no pudo con la incertidumbre electoral".



A su vez, "los inversores dudan acerca de si el gobierno de Mauricio Macri tendrá el capital político suficiente como para poder llevar a cabo las reformas necesarias para que la economía argentina vuelva a un sendero de crecimiento sustentable. Esta incógnita se develará recién a fines de octubre, luego de las elecciones legislativas. Mientras tanto, los activos locales estarán influenciados por los resultados de las primarias y las encuestas posteriores".



En ese contexto, Allaria Ledesma recomienda una cartera para los próximos doce meses basada en un escenario de mejora gradual de las variables económicas, en el cual más allá del resultado de las elecciones legislativas, el gobierno puede ir paulatinamente corrigiendo los desajustes actuales.



"Dividimos la cartera 60% en renta fija y 40% en renta variable. En renta fija, preferimos para devengar cupones el tramo medio de la curva en dólares: por liquidez elegimos Argentina 2020 y 2024. A su vez, en la deuda provincial (preferimos provincias de Buenos Aires y Córdoba) se consiguen 150-200 puntos básicos adicionales de tasa, si bien hay que tener en cuenta que son emisiones menos líquidas y en muchos casos la inversión mínima supera los u$s 100.000. Por último, completaríamos la inversión en renta fija con un porcentaje de pesos, para aprovechar las elevadas tasas de interés actuales (utilizaríamos el fondo AL Ahorro Plus, de Allaria Fondos, para tener liquidez inmediata)", dijo.



Adicionalmente, "en acciones preferimos a las empresas de servicios públicos y generación de energía (TGSU2, TRAN, EDN, PAMP controlante de las anteriores y CECO2) que se benefician con las subas de tarifas, la recomposición del precio de generación eléctrica y apostando a su vez a las próximas licitaciones; también nos gustan los bancos, que mantienen un elevado retorno sobre el capital, y en los últimos meses se han capitalizado para hacer frente a las nuevas regulaciones y al incremento de la demanda crediticia (preferimos Banco Macro y Supervielle); por último haríamos una apuesta a Telecom, apostando a la fusión con Cablevisión y a las sinergias que puedan generarse al combinar ambos negocios".