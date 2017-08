Reservas suben por el Repo

Las reservas internacionales del Banco Central sumaron u$s 2531 millones el viernes pasado como resultado del ingreso de un segundo tramo del préstamos Repo acordado por el ministerio de Finanzas con siete bancos extranjeros. De esa manera, las tenencias de la autoridad monetaria volvieron a los u$s 49.301 millones, nivel que no alcanzaban desde abril pasado.

El viernes se activó el segundo tramo del Repo, acordado a principios de año por el ministerio de Finanzas con un grupo de bancos que aportaron u$s 1000 millones cada uno, entre el Santander, BBVA Francés, Citi, HSBC, JP Morgan, Deutsche Bank y Nomura.