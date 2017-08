La revolución de los autos eléctricos prescindirá de muchos trabajadores

Los autos eléctricos están pasando por un buen momento, lo que significa que es un período frenético para quienes los detestan. En primer lugar, el Reino Unido prohibió la venta de coches nuevos a nafta o diesel a partir de 2040, tres semanas después de que Francia anunciara un plan similar.



Ahora tienen que prepararse para el furor que seguramente se desatará cuando Elon Musk presida las primeras entregas transmitidas online en vivo de su Model 3, el primer auto eléctrico para el mercado masivo desarrollado por Tesla. Todo esto sucedio el mismo mes que Volvo anunció que todos sus nuevos modelos tendrán un motor eléctrico a partir de 2019.



"Es una locura" decía el correo electrónico que recibí del Global Warming Policy Foundation, un laboratorio de ideas del Reino Unido que no está de acuerdo con ninguna política para controlar el cambio climático.



Según los seguidores de esta fundación, todos los aspectos de los autos eléctricos son una locura; los precios altos, los generosos subsidios, la acumulación de desechos de batería.



Esta vez tienen una nueva preocupación: las plantas generadoras que se tendrán que construir para "sostener la revolución eléctrica". En este punto, tienen razón.



En el mundo el año pasado circulaban sólo 2 millones de coches eléctricos, mucho menos del 1% del parque automotor global. Pero con el alza de las ventas anuales y el hecho de que las automotrices están programando la producción de más modelos eléctricos, nadie espera que esas cifras sigan siendo tan bajas. La Agencia Internacional de la Energía piensa que pueden llegar a haber hasta 20 millones de autos eléctricos en circulación en 2020 y tal vez hasta 70 millones en 2025. Ésas son muy buenas noticias para cualquiera que esté preocupado sobre el cambio climático y la contaminación ambiental. Pero sí requiere una mayor reflexión sobre asuntos como la extracción segura de las materias primas para las baterías y la necesidad de construir más plantas generadoras.



Los escépticos del cambio climático generalmente exageran estos asuntos. También pueden ser increíblemente hipócritas, quejándose de los tóxicos deshechos de las baterías cuando no se han preocupado por ninguna otra amenaza ambiental.



Curiosamente, no se han enfocado en uno de los mayores riesgos económicos y políticos planteados por el auge de los autos eléctricos: su potencial para eliminar puestos de empleo.



A la industria automotriz le gusta decir que si fuera un país, sería una de las economías más grandes del mundo. Las cifras del sector muestran que emplea cerca de 7 millones de personas sólo en EE.UU. y cerca de 13 millones en Europa. Los robots posiblemente ya hayan invadido las líneas de montaje, pero las cosas van a empeorar cuando se popularicen los atractivos y engañosos autos eléctricos. Por fuera luce como cualquier otro coche pero por dentro es más como una computadora sobre ruedas, totalmente diferente a los vehículos con motores de combustión interna que usamos actualmente. Ya se nota la disparidad en un informe reciente de los ingeniosos analistas financieros de UBS que recientemente desarmaron uno los autos eléctricos Chevrolet Bolt de GM que salen u$s 37.000 para ver cuál era su costo de fabricación. Descubrieron que era u$s 4.600 más barato de lo esperado y concluyeron que, sabiendo que probablemente caigan los costos, las unidades eléctricas probablemente provoquen una disrupción en la industria más rápido de lo que se creía.



El informe no abarcó el tema de los empleos, pero sus conclusiones son atemorizantes para los trabajadores del sector automotriz. Afirmó que el Bolt sólo contaba con 24 piezas móviles en comparación con las 149 piezas de un VW Golf, simplemente debido a que los motores eléctricos son mucho más sencillos que los motores de combustión.



Esto sugiere que la industria automotriz del futuro empleará muchos menos trabajadores para fabricar no sólo los vehículos sino también sus componentes.



También afectará el sector de servicios y reparación de automóviles. Los motores de combustión usan fusibles y aceite que necesitan cambiarse. Los motores eléctricos no requieren tanto mantenimiento.



Es difícil predecir el efecto que tendrá el advenimiento del vehículo eléctrico para los trabajadores del sector automotriz en el mundo, muchos de los cuales no podrán cambiar fácilmente su tarea, por ejemplo de hacer un cambio de aceite a reinicializar la computadora de un coche.



Obviamente una industria creciente dedicada a la fabricación de autos eléctricos debería crear nuevos empleos en las empresas que producen baterías o software. Pero una gran cantidad de personas podrían perder su trabajo. Algunos de los expertos en el tema, mencionan cifras alarmantes. La semana pasada un estudio encargado por la industria automotriz en Alemania afirmó que podrían desaparecer más de 420.000 empleos del sector a raíz de una regulación que prohibiría la venta de coches nuevos con motores de combustión interna a partir del año 2030, que se está debatiendo en este momento.



Todo esto habla de un problema en torno al giro hacia un sistema energético más ecológico que entienden bien aquellos que se dedican a estudiar el tema pero que aún no ha atraído suficiente atención por parte de los políticos: la necesidad de volver a capacitar y compensar a los trabajadores frente a los veloces cambios industriales.



No debemos culpar a los que abogan por los sistemas verdes. Sí existe un peligro real. Pero como lo han demostrado las rupturas políticas en el EE.UU. de Donald Trump, aún hay mucho por hacer para abordar el problema de los activos humanos que quedan abandonados.



Tradicción: Mariana Inés Oriolo