El pase de Neymar y el dopaje financiero

Neymar da Silva Santos Júnior (1992), más conocido en el fútbol como Neymar, acaba de abandonar al FC Barcelona (FCB) para ser presentado como la nueva estrella del París Saint-Germain Football Club (PSG) de la Liga Fútbol Profesional de Francia. Este traspaso marcará un hito en el ranking de las millonarias transferencias de futbolistas.



La decisión de Neymar de alejarse de sus compañeros Messi, Suárez y Piqué está pendiente de aprobarse oficialmente por la FIFA. En medio de la escena apareció el resistido pago de 222 millones de euros de la cláusula de rescisión del contrato vigente (restaban 4 años con el FCB).



La Liga de España se negó a recibirlo en su sede de Madrid y los apoderados de Neymar viajaron de inmediato a Barcelona. Por Twitter circula una imagen del presunto cheque certificado por la filial de París del Qatar National Bank S.A.Q. a la orden del club catalán.

"Los representantes legales de Neymar Jr. se han personado en las oficinas del club y han hecho efectivo, en nombre del jugador, el pago de 222 millones de euros en concepto de indemnización para la rescisión unilateral y sin causa del contrato", señala un comunicado del FCB. Javier Tebas, presidente de La Liga, (quien asesoró a los impulsores de la Superliga argentina) se mostró dispuesto a denunciar al PSG ante la UEFA (autoridad del fútbol europeo) y la Corte de Suiza. En un reportaje al diario AS dijo: "Lo que se denunciará es la competencia desleal que supone competir contra los clubes-estado, los equipos que reciben inyecciones económicas de países que regalan jugadores a sus aficionados a costa de quitárselos a otros.

El PSG, es un claro ejemplo de dopaje financiero". Y le apuntó al entrevistador: ¿Usted se imagina a un Estado comprando Carrefour para regalar los pollos? "Pues de eso hablamos, de equipos que regalan futbolistas a sus aficiones con el dinero que reciben de sus estados nodriza". El PSG recibe aportes de Qatar Investment Authority (propietaria del PSG desde 2011) y Qatar Turism Authority (principal patrocinador), ambas entidades públicas del Estado de Qatar.

Se sospecha que dichos aportes disfrazados de patrocinios ocultan las pérdidas del PSG. Andrea Traverso, director ejecutivo de fair play financiero y sustentabilidad de la UEFA, afirmó que se investigará la operación de Neymar y que el PSG, a igual que el resto de los clubes de Europa, deberá demostrar que no tiene pérdidas por más de 5 millones de euros en un plazo de tres años, cuyo límite podría extenderse hasta 30 millones si los accionistas cubren la deuda.

De concretarse con la venia de la FIFA, el traspaso de Neymar será el más caro de la historia, relegando al 2´ lugar al fichaje de Paul Pogba (Manchester United) en agosto de 2016 (117 millones de euros). La flamante figura del PSG dijo: "El dinero no es una prioridad para mí, no he venido por dinero".

Sin embargo, según Mundo Deportivo el astro brasileño cobrará 30 millones de euros netos al año sin contar la prima del contrato lo que equivale al doble de lo percibido en Barcelona. Ello se traduce en un salario diario de 82 mil euros considerando que la carga impositiva en Francia se eleva al 75%.

Javier Rodríguez Ten, Secretario General de la Asociación Española de Derecho Deportivo, en un reportaje de la Cadena Ser explicó: "El fair play financiero es una figura que creó la UEFA de control económico en los 90 e implementada de manera estable en 2011. Consiste en tutelar las cuentas de los clubes que participan en las competiciones europeas, evitar doping financiero. Endeudarse para caer en impagos. Pagar 220 millones es incumplir el fair play si no se tiene solvencia económica sólida.

Si el PSG vende jugadores de forma lícita no hay problema. La denuncia del Barça a UEFA, le abrirá un procedimiento, analizará las cuentas del PSG. City y PSG ya estuvieron bajo lupa. Hay un catálogo amplio de sanciones. Desde multas a no dejarle fichar o excluirle de competiciones europeas. Si se salta el fair play es previsible que la UEFA sancione al PSG sin Champions para el curso siguiente".

El FC Barcelona ya avisó que "trasladará a la UEFA los detalles de la operación para que depuren las responsabilidades disciplinarias que puedan derivarse de este caso". Paradójicamente, un modelo de concentración económica en pocas manos (La Liga española) encuentra hoy un escollo en el magnate Nasser Al-Khelaïfi presidente del PSG dispuesto a echar más leña a favor de la hiperinflación en el fútbol. Parafraseando a Jorge Valdano (1955): "Llamamos post-verdad a la mentira, nos arreglamos para ponerle palabras bonitas a las cosas feas. Lo cierto es que los grandes clubes persiguen el liderazgo económico para seducir a los aficionados para terminar vendiéndoles una camiseta".