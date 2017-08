Trump no respeta los valores de EE.UU. pero puede ser un hombre de honor

En 1959, un grupo de antropólogos se reunieron en un castillo australiano para discutir la naturaleza de las culturas en la región mediterránea. De ese encuentro surgió una idea llamativa: si uno quiere comprender la dinámica política de las sociedades en lugares desde Andalucía hasta Jordania, hay que analizar el concepto de "honor y vergüenza".



¿La razón? La mayoría de las culturas en el norte de Europa tienden a suponer que las sociedades deberían moldearse en base a normas legales, jerarquías burocráticas y la sensación de que todos deberían ser iguales ante la ley y el Estado. Sin embargo, según Matthew Engelke, un antropólogo de la London School of Economics, en muchas culturas mediterráneas "la autoridad reside en la familia", y no en el Estado.



En su nuevo libro Think Like an Anthropologist (Pensar como antropólogo), asegura que lo que crea el tejido social en la región mediterránea no es el gobierno; sino una sensación de "honor", lo que significa defender la familia y los amigos a cualquier precio contra quienes son percibidos como enemigos, sin importar la ley.



Esa es una idea fascinante a tener en cuenta, en particular cuando uno está sentado ahora en una playa del Mediterráneo. Pero frente a los extraordinarios acontecimientos que han tenido lugar en la Casa Blanca de Donald Trump en las últimas semanas, estoy empezando a pensar que este patrón de honor y vergüenza podría ser una manera de encuadrar también la dinámica política del presidente norteamericano.



No es debido al legado mediterráneo (él es descendiente de alemanes y escoceses); tampoco se ofrece como voluntario para la palabra "honor" (por el contrario, sus críticos generalmente usan ese sustantivo porque les gusta señalar que el mandatario carece de esa cualidad).



Pero el libro de Engelke nos recuerda que es un terrible error asumir que la lógica de poder sólo opera de acuerdo a lo que nosotros consideramos normal. El estilo de liderazgo político de Trump podría parecer extraño, si no repugnante, para muchos especialistas. Pero de por sí tiene una lógica interna; aunque probablemente tenga más en común con el patrón mediterráneo esbozado en 1959 que con lo aprendido en un curso de gobierno del Siglo XXI en la Harvard Kennedy School.



Piénselo. En las últimas décadas, el ideal de gobierno expresado en Washington DC se basó en la ley, las jerarquías institucionales y el proceso burocrático. Después de todo, ése es el ideal anglosajón normal del Siglo XX al que aspira la Casa Blanca.



Pero Trump nunca dirigió sus negocios inmobiliarios basándose en esos principios. Y ahora muestra poco respeto por esos ideales.

Por el contrario, deposita gran confianza en sus lazos familiares, insiste en los altos niveles de lealtad por parte de sus subordinados y si eso se quiebra, se venga públicamente (tal como bien sabe James Comey, el ex director del FBI).

Da órdenes a través de canales personales, no burocracias. Hace muestras de fanfarronería contra los supuestos enemigos, usualmente vía twitter, y odia ser despreciado (o deshonrado, como diría un antropólogo). En realidad, tiende a ver la política exterior a través de un lente similar: sólo hay que observar todos esos tuits quejándose de que los países que él percibe como rivales están "riéndose de nosotros".



Luego está su actitud hacia el Estado. Tal como observa Julian Pitt-Rivers, antropólogo que trabajó en España, las culturas de honor y vergüenza tienden a florecer cuando el Estado es débil, y están asociadas a una actitud de indiferencia hacia las estructuras del gobierno.

Que la gente en una cultura tradicional mediterránea defienda a su familia como una cuestión de honor no implica necesariamente que considere "vergonzoso" engañar al Estado, porque opinan que el gobierno es demasiado impersonal como para que eso importe. Los aristócratas, sugiere Pitt-Rivers, a veces también se muestran similarmente por encima de la ley; al igual que muchas culturas gángster.



Por supuesto, Trump nunca se describiría como eso, y sus leales desestiman la comparación considerándola un insulto. Pero el punto clave es éste: Los tuits de Trump sugieren que tiene poco respecto por la burocracia del gobierno, la ley y el proceso. La virtud legal no es lo que define el "honor" a los ojos del mandatario.



Este enfoque hacia la política horroriza a los críticos de Trump, quienes aseguran que el presidente anula muchos de los principales valores norteamericanos. Y es posible que con el tiempo este enfoque de honor y vergüenza decaiga.

En los últimos días, hemos visto un potencial punto de inflexión en Washington: las instituciones estadounidenses, desde los Boy Scouts hasta el poder judicial y el ejército, cambiaron drásticamente la agenda de Trump. Y el presidente acaba de designar a John Kelly, el ex general, como jefe de gabinete de la Casa Blanca. Kelly vivió toda su vida en la cultura militar, que tiene una definición de poder completamente diferente, vergüenza y honor; el suyo es un mundo basado en el respeto por la jerarquía, el proceso organizacional y la ley.



Pero a menos que Kelly pueda hacer un milagro y yo tengo mis dudas no esperemos que esta administración asuma los patrones culturales normales de Washington en algún momento cercano. Por el contrario, estamos observando una Casa Blanca que nos sólo tiene centros de poder y oficiales que compiten sino también culturas políticas contrapuestas. Pocas veces la política se vio tan fascinante y el concepto de honor, tan polémico.



Traducción: Mariana Inés Oriolo