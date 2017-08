Macri insistió en que hay que bajar impuestos para dejar de asfixiar a la gente

El presidente Mauricio Macri insistió hoy con que "hay que bajar impuestos en todos los niveles", al considerar que "en los últimos 20 años" han "asfixiado a la gente y a la economía" con los distintos tributos, y remarcó que "no hay ningún proyecto" para subir la edad jubilatoria.

El mandatario también destacó que el país está "creciendo desde la verdad, no a costas de hipotecar el futuro de nuestros hijos", al tiempo que aseguró que "el año que viene vamos a crecer más pero eso no significa, ni por asomo, que todos hayan percibido este cambio que ha habido en el país".

En cuanto a la inflación, resaltó que "está bajando" y enfatizó que "en octubre vamos a tener la menor inflación en nueve años". Durante un acto de campaña en la ciudad entrerriana de Gualeguaychú y en declaraciones a radio Nacional, el jefe de Estado señaló que "hay que bajar impuestos en todos los niveles" porque "en estos últimos 20 años los distintos Estados, nacional, municipal y provincial, no han parado de aumentar los impuestos y han asfixiado a la gente y a la economía".

El jefe de Estado planteó que "lo que se ha descontrolado es Ingresos Brutos, que ha castigado toda la producción", por lo que sostuvo que "hay que sentarse después de la elección con los gobernadores" para discutir este tributo. En este sentido, Macri le reclamó, durante el acto, al gobernador de Entre Ríos, el peronista Gustavo Bordet, que "apoye la reducción del ingreso bruto a la cuota", del crédito hipotecario y que la Legislatura provincial se adhiera también a la ley Pyme.

Reprochó que "Entre Ríos no adhirió a otra ley importantísima, la de Riesgos de Trabajo" que aseguró que era vital para luchar contra "la mafia del juicio laboral, que convence a un trabajador de que inventen un accidente y le hace juicio a una PyME". "Los abogados se quedan con el 50 por ciento que se cobra, la PyME paga y después cierra y hay más trabajadores que se quedan sin trabajo", acotó el mandatario, al tiempo que sostuvo que "entre las tantas mafias" que está enfrentando el Gobierno "hay una que es la del juicio laboral".

Consultado sobre si existe algún debate en el Ejecutivo para subir la edad jubilatoria, respondió que "no hay ningún proyecto", al tiempo que añadió que "el Gobierno nacional no tiene las facultades ni los votos para hacer una reforma sin consenso".

Macri, además, resaltó que actualmente "no solo crece el campo, crece la industria, el turismo y batimos en el record de la historia en las últimas vacaciones". Y, apuntó que "el cambio de los valores, de las formas sí ha llegado, pero a nivel económico no se resuelve en 18 meses, años de estar excluidos en la pobreza, años de estar con un empleo que no te alcanza".

En este sentido, indicó: "Que estemos creciendo no significa que todos los argentinos hayan tomado contacto con el crecimiento", al tiempo que sostuvo que su principal prioridad "es que el desarrollo llegue al último rincón del país". "Hemos comenzado a caminar en la dirección correcta, pero estamos lejos de haber llegado", resaltó el Presidente, quien además indicó que "el camino" del Gobierno "es el de la verdad, el de la transparencia, el de poner al Estado al servicio de la gente y no de la política, el de las buenas relaciones, el del diálogo con el mundo y el de generar nuevo empleo".