Maduro afirmo que “Macri tiene una obsesión con Venezuela”

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, acusó hoy al gobierno de Mauricio Macri de "oligarquía miserable" y afirmó que el jefe de estado argentino "tiene una obsesión" con su país.

El jefe de Estado criticó que "Macri tiene una obsesión con Venezuela" y le pidió que "mejor se ocupe de todos los problemas que tiene la Argentina". Además, Maduro defendió la votación de la Constituyente realizada el domingo pasado, advirtió que "el diálogo" en la región fue "truncado" por los nuevos gobiernos "antipopulares" y acusó a Estados Unidos de querer realizar un "golpe de Estado" en Venezuela.

En diálogo con radio Rebelde, Maduro acusó al Gobierno argentino de ser una "oligarquía miserable" y aseguró, una hora antes de la votación en San Pablo que suspendió a su país del bloque, que "nadie va a sacar a Venezuela del Mercosur".

"A Venezuela no la van a sacar del Mercosur. Jamás. Somos Mercosur de alma, corazón y vida. Algunas oligarquías golpistas como la de Brasil o unas miserables como la que gobierna Argentina podrán intentarlo mil veces, pero siempre estaremos ahí", aseveró.

Atento a las tratativas que llevaban los cancilleres de los países integrantes del Mercosur en San Pablo, Maduro dijo que "aunque saquen medidas ilegales vamos a seguir".

"No es tiempo de expulsiones, divisiones ni de la destrucción del Mercosur. Es tiempo de unirnos, de potenciar el desarrollo e integración de los canales productivos", manifestó.

Consultado sobre la decisión del Gobierno argentino de quitarle la orden del Libertador San Martín, condecoración realizada por el gobierno kirchnerista, Maduro apuntó: "Aquí lo espero (a Macri) para que me la quite".

"Esa orden me la dio el pueblo argentino y no me la dio a mi sino al pueblo de Venezuela. La obsesión que tiene Macri con Venezuela no es normal", enfatizó al tiempo que acusó al mandatario argentino de ser un "empleado doméstico de Washington".